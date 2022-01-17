Обозреватель: Лукашенко уже видится не как диктатор, а банально как шут 6 Александр Коваленко

17.01.2022, 19:46

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Его заявления с каждым разом звучат все более абсурднее и шизофреничнее.

Сейчас практически все российские СМИ ретранслируют заявление Александра Лукашенко о том, что Киев якобы «концентрирует» войска на границе с Беларусью. Причем не просто войска, а, дословно: «подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие».

Немного информации для Александра Лукашенко. Национальная гвардия Украины это воинское формирование с правоохранительными функциями, входящее в структуру МВД и численностью 60 тыс. человек. То есть, 60 тыс. «националистов-радикалов»? А сколько же этих «националистов-радикалов» в составе пограничной службы Украины и ВСУ, которые так же контролируют границу с «дружественной» Украине Беларусью?

То есть, единственная страна, с которой у Беларуси положительное сальдо торгового баланса, чего нет даже с Россией, это опасное националистическое образование, угрожающее РБ? Так чего же вы с нами, националистами и радикалами торгуете?

Заявления Лукашенко с каждым разом звучат все более абсурднее и шизофреничнее. То его хотели убить с помощью БПЛА, к которому была привязана канистра с бензином, то тысячи пулеметчиков на пикапах готовились вторгнуться в Беларусь, но Григорович оказался «крепким орешком»!

Все это звучит смешно и выглядит комично, как и сам Александр Лукашенко, который уже видится не как диктатор, а банально как шут на поводке Путина, но проблема в том, что этот шут может сыграть критически важную роль в создании прецедента для конфликта, с участием, например, сил ОДКБ. Провокация с участием неких «украинских националистов-радикалов» как еще один вариант casus belli.

Я уже давно говорил о том, что нам пора искать замену белорусским товарам, дабы в Минске в полной мере ощутили свое положение в двустороннем формате. Сможет ли Россия каждый год компенсировать Минску $3 млрд потерь от разрыва экономических отношений с Украиной? Сомневаюсь.

Но у нас все как всегда, поле не пахано по сей день. А потому, кремлевский гауляйтер в Минске и чувствует себя настолько комфортно и развязано, что позволяет ему вещать подобную ересь в угоду Кремля. Сегодня ересь, а завтра площадка для провокации и вторжения.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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