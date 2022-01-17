«Слуга народа» выпустила заявление о Порошенко 21 17.01.2022, 19:58

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В партии назвали Медведчука «давним другом» экс-президента Украины.

Пропрезидентская партия "Слуга народа", которая в парламенте имеет монобольшинство, 17 января выпустила заявление, посвященное возвращению пятого президента Украины Петра Порошенко из продолжительной зарубежной поездки.

Заявление опубликовала в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук, передает gordonua.com.

"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды", – говорится в заявлении.

В "Слуге народа" назвали действия Порошенко "проявлением позорных привычек старой политики" и призвали представителей партии "Европейская солидарность" "не участвовать в политических спектаклях".

"Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин [нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор] Медведчук продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", – заявили там.

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