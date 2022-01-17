Жительница Молодечно чудом спаслась во время урагана 17.01.2022, 20:06

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Видеофакт.

В Сеть попал ролик, на котором женщина чудом увернулась от летящего на нее куска «шифера». Ситуация произошла в Молодечно 14 января — Беларусь, напомним, в этот день накрыл сильный ветер. Как оказалось, главную героиню на видео зовут Ирина. Из здания она вышла, чтобы спасти от стихии свою машину, но в итоге чудо спасло ее саму. О том, как это произошло, рассказывает блог «Отражение».

Ирине 37 лет, она специалист по продажам в одной из частных фирм Молодечно. В пятницу женщина, как обычно, пришла на работу. Около полудня ей позвонила мама, пригласила к себе на обед, но так как погода была плохая, дочка отказалась.

— Где-то после 12.00 я увидела в окно, как со здания рядом ветром снесло лист «шифера», а точнее металлического профнастила. Упал он как раз туда, где мы ставим машины, — возвращается к тем событиям собеседница. — Я зашла в соседний кабинет, чтобы предупредить об этом коллег, а затем в надежде отогнать свою машину, выскочила на улицу. Мой выход камера и зафиксировала.

Все происходило в доли секунды, поэтому, то, что ее чуть не снес профнастил, Ирина, признается, сразу не заметила. А вот то, что он приземлился на ее бордовое авто, жительницу Молодечно очень расстроило. Она даже хотела выйти на улицу еще раз и все-таки отогнать машину. Остановил ее руководитель фирмы. Попросил всех, вспоминает собеседница, пока ветер не стихнет, оставаться в здании.

— Помню, стояла в коридоре, волновалась за машину, — описывает происходящее в тот момент Ирина и признается, что еще большие переживания ее накрыли после того, как спустя час сотрудники фирмы показали ей ролик инцидента. — Я была потрясена. Наверное, те пару секунд, во время которых я побежала предупреждать коллег, меня и спасли.

По словам Ирины, после ЧП руководство разрешило ей пойти домой. Предложением, говорит, она не воспользовалась: дел было много, и их стоило завершить.

— У меня тряслись руки, ноги, я заварила кофе, и взялась решать рабочие вопросы. Потом выпила еще одну кашку кофе, — сейчас уже с улыбкой вспоминает она, как пыталась прийти в себя. — Отработала как положено до 17.00. Затем заказала такси и уехала домой.

Сесть в свою машину, говорит, в тот вечер не смогла.

— А помощь врачей вам не понадобилась?

— Нет, я не пострадала, только сильно испугалась, — отвечает она.

Дома Ирина пересмотрела видео еще несколько раз и пришла к мысли, что при жизни каждый человек должен оставлять какие-то указания на случай, если с ним случится беда.

— На своем примере я поняла: трагедия может произойти в любой момент, поэтому в запасе всегда стоит иметь какие-то распоряжения относительно детей, имущества, — рассуждает собеседница и тут же отшучивается: сама она завещание пока не составляла. — На завтра я успокоилась и от этой идеи немного отошла.

Уснуть в ночь с пятницы на субботу Ирина так и не смогла. Закрывала глаза — и видела падающие листы профнастила. Лишь к обеду следующего дня эмоции чуть стихли. Тогда же она и поехала в офис за машиной. Авто, признается, заметно пострадало. В нем помяты двери, крыша, капот, багажник. Все это повлечет немалые траты на ремонт, но главное — сама женщина жива.

— Близкие и знакомые, когда видят этот ролик, поздравляют меня со вторым днем рождения, — говорит собеседница.

— А вы этот день рождения как-то отметили?

— Да, в воскресенье сходила в церковь и подала благодарственную записку, — отвечает Ирина.

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