Спустя 77 лет установлен вероятный предатель семьи Анны Франк 17.01.2022, 20:12

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Анна Франк

Анна Франк умерла в 1945-м в возрасте пятнадцати лет в нацистском концлагере.

Команда расследователей выяснила, что сдать семью Анны Франк нацистам мог еврейский деятель из Амстердама Арнольд ван ден Берг, сообщает ВВС. Предположительно, он раскрыл информацию о Франках, чтобы спасти свою семью.

Анна Франк умерла в 1945-м в возрасте пятнадцати лет в нацистском концлагере. До этого два года её семья скрывалась в тайном убежище в Амстердаме, где девочка вела дневник, описывая все события.

Несколько историков, бывший агент ФБР и другие эксперты в течение шести лет пытались узнать, кто сообщил о нахождении Франков. Для этого они использовали компьютерные алгоритмы, которые установили связи между множеством разных людей, причастных к этой истории. Вручную такая работа заняла бы тысячи часов.

Ван ден Берг, который, согласно полученным данным, выдал Анну Франк и её семью, был членом Еврейского совета Амстердама – органа, который проводил нацистскую политику в еврейский районах. В 1943 году совет был расформирован, а его членов отправили в концлагеря. Ван ден Берг избежал ареста и продолжил жить с семьей в Амстердаме.

"Когда он лишился всех средств защиты, ему пришлось предоставить нацистам ценную информацию, чтобы те оставили его и его жену в покое", – заявил бывший сотрудник ФБР Винс Панкоук, участвующий в расследовании.

Команда также предполагает, что Отто Франк – отец Анны – мог знать об этом, но никому не рассказал. В документах, полученных от следователей, которые пытались раскрыть дело ранее, была найдена копия записки, отправленной Отто Франку. В ней говорилось, что Арнольд ван ден Берг был предателем.

Винс Панкоук считает, что ранее эта информация не была обнародована, чтобы не разжигать антисемитские настроения.

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