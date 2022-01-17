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Пациент набросился с ножом на врача в гомельской больнице

  • 17.01.2022, 20:19
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Пациент набросился с ножом на врача в гомельской больнице

Напавший находился на принудительном лечении в токсикологическом отделении больницы.

16 января во время ночного обхода в гомельской больнице 51-летний пациент набросился с ножом на дежурного врача-токсиколога. Удары пришлись в область шеи и рук, сообщает пресс-служба МВД.

О случившемся сообщили постовому милиционеру. Вместе с напарником он задержал нападавшего. Врач находится на амбулаторном лечении, его жизни ничего не угрожает.

Напавший находился на принудительном лечении в токсикологическом отделении больницы. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

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