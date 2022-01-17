Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали скорую 2 17.01.2022, 21:13

1,962

У судьи повысилось давление.

Судье Печерского районного суда Киева Алексею Соколову, рассматривающего меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, вызвали скорую.

Об этом со ссылкой на корреспондента сообщил украинский телеканал «24».

По данным портала «Гордон», судье стало плохо — у него повысилось давление. Это произошло, когда процесс подошел к концу и судья ушел в совещательную комнату, чтобы вынести решение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».