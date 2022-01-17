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Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали скорую

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  • 17.01.2022, 21:13
  • 1,962
Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали скорую

У судьи повысилось давление.

Судье Печерского районного суда Киева Алексею Соколову, рассматривающего меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, вызвали скорую.

Об этом со ссылкой на корреспондента сообщил украинский телеканал «24».

По данным портала «Гордон», судье стало плохо — у него повысилось давление. Это произошло, когда процесс подошел к концу и судья ушел в совещательную комнату, чтобы вынести решение.

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