Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали скорую

Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали скорую2
- 17.01.2022, 21:13
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У судьи повысилось давление.
Судье Печерского районного суда Киева Алексею Соколову, рассматривающего меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, вызвали скорую.
Об этом со ссылкой на корреспондента сообщил украинский телеканал «24».
По данным портала «Гордон», судье стало плохо — у него повысилось давление. Это произошло, когда процесс подошел к концу и судья ушел в совещательную комнату, чтобы вынести решение.