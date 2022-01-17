Спорта в Беларуси осталось «на три дня» 17.01.2022, 21:34

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В ближайшее время в стране ликвидируют 17 организаций, связанных со спортом.

В Беларуси продолжается ликвидация общественных объединений. Так, на сайте Минского городского суда появилась информация о 17 судебных заседаниях по ликвидации спортивных и молодежных организаций. Все они пройдут до 1 февраля включительно, передает zerkalo.io.

Например, на 18 января запланировано заседание по ликвидации клуба смешанных единоборств «Феникс». 21 января те же мероприятия пройдут в отношении молодежных общественных объединений «Добродей» (благотворительная организация), «Дыхание танца» и спортивного молодежного общественного объединения «Единоборец».

По информации Минского городского суда, 25 января также может быть ликвидирован ряд организаций. Речь идет о молодежных общественных объединениях «Спортивный клуб американского футбола», спортивном клубе «Метспорт-лидер» (в клубе проходят тренировки по спортивному метанию ножа), молодежной экологической инициативе «Белая Русь», «Клубе болельщиков футбольного клуба Партизан „12 игрок“», а также общественном объединении «Хоккейный клуб „Динамит“».

28 января ожидаются судебные заседания по тому же поводу в отношении молодежных общественных объединений «Спорт-карт-расинг», «Авангард» (организовывает культурные, спортивные и образовательные мероприятия для молодежи), «Спортивный клуб „Самурай“» (школа карате), молодежных спортивных общественных объединений «Вертикаль» и «Экстрим групп».

1 февраля могут быть ликвидированы молодежное спортивное общественное объединение «Индустрия спорта», молодежное общественное объединение «Спортивный клуб „Мангуст“» (школа карате), минское молодежное общественное объединение «Федерация нихон сётокан каратэ-до».

Напомним, 22 июля по инициативе местных органов власти началась процедура ликвидации десятков общественных организаций. Она коснулась правозащитных организаций, объединений, занимающихся темами экологии и социального развития, экономики и совершенствования системы госуправления, помогающих больным детям, обучающим современным навыкам пожилых, помогающим людям без постоянного места жительства и многих других.

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