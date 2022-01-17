Автобус Ecolines съехал в кювет в Барановичском районе 2 17.01.2022, 22:14

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Фотофакт.

Автобус сообщением Варшава — Минск съехал в кювет в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Происшествие случилось вечером 17 января на 208-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По информации инспекторов, 51-летний водитель автобуса Setra не справился с управлением и съехал в кювет.

В салоне кроме водителя находились 25 пассажиров. В аварии никто не пострадал.

— Автобус компании, которая организовала поездку, выехал за пассажирами, вскоре они будут доставлены в Минск, — добавили в милиции.

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