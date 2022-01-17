Тест для посла Грызлова 1 Дмитрий Болкунец

17.01.2022, 23:04

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Его направляют помочь Лукашенко уйти?

Каждого нового российского посла Александр Лукашенко тестирует и смотрит на реакцию. До августа 2020 года практиковалась депортация из Беларуси российских гражданин по надуманному поводу. Из российских дипломатов успешно интересы россиян пытались отстаивать Михаил Бабич и частично Дмитрий Мезенцев.

Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов едет с важной исторической миссией: углублять интеграцию и обеспечивать управляемый политический транзит. Если по-простому, его направляют реализовать на практике подписанные 28 дорожных программ и помочь Лукашенко уйти на почетную пенсию. Задача архисложная. Лукашенко всячески показывает свою незаменимость и добровольно покидать насиженное кресло не собирается. Интеграция ему нужна как инструмент для вытягивания денег из Москвы и как гарантия пожизненной неприкосновенности. С нынешним руководителем Беларусь обречена скатиться в самый депрессивный регион Европы. Какой смысл иметь экономические отношения с нищей республикой-попрошайкой, в которую Лукашенко превратил страну.

Борис Грызлов имеет богатый политический опыт. В Минске ему придется столкнуться с капризным диктатором, который не терпит чужаков. Встретили посла без лишней радости. Официальные СМИ ограничились сухой строчкой на новостных лентах. Возможно это успех. Ведь в 2018 году послу Михаилу Бабичу с подачи пресс-службы Лукашенко устроили дискредитацию и травлю еще до его официального назначения. Так называемые «батькины эксперты» по заданию кураторов будут рваться в посольство к новому послу в поисках финансирования и навязывая искаженную картину действительности. Складывать яйца в одну корзину, работая только с провластным центром, слишком опрометчиво в условиях неустойчивости политичекой системы. Чтобы лучше понять обстановку, новому российскому послу стоит помимо информации из аналитических записок, прогуляться по улицам столицы, посетить городские рынки, кафе и рестораны. Атмосфера в городе объективно покажет действительность.

Есть несколько задач, которые можно рассматривать как важный тест для нового посла.

Во-первых, в белорусских тюрьмах находится около 750 граждан России. Какую-то работу по защите посольство ведет, но результаты слабые. Под арестом находятся журналисты, которые сотрудничали с российскими медиа.

Во-вторых, государственные белорусские СМИ продолжают качать антироссийскую информационную повестку. На страницах газет и в эфирах телеканалов регулярно публикуются пасквили и льется грязь на известных граждан России, среди которых бизнесмены, политики, журналисты. В Беларуси запрещено вещание телеканала «Россия 24», выдавили из страны «Комсомольскую правду», запрещен въезд в страну десяткам российских журналистов, известных артистов, деятелей культуры, политиков. Даже некоторые депутаты Госдумы боятся ездить в Минск.

В-третьих, в Беларуси продолжает работу контрабандный хаб, который крышуется высшим руководством республики. Санкционная продукция по серым схемам поставляется на российский рынок, нанося ущерб бюджету.

В-четвертых, российские компании несут убытки из-за нарушений безопасности транзита через территорию Беларуси.

Оценить достижения Бориса Грызлова можно будет через пару месяцев. Условно можно отмерить срок в 100 дней. Дальше станет понятно выпадет ли на его каденцию историческая миссия. Наблюдаем.

Дмитрий Болкунец, bolkunets.org

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