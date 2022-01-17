ICAO выпустила отчет по захвату Лукашенко самолета Ryanair 17.01.2022, 23:23

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Доклад был представлен всем 193 государствам-членам организации.

CAO выпустила отчет по установлению фактов о посадке в минском аэропорту рейса Ryanair FR4978, на котором летели Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Доклад был представлен всем 193 государствам-членам организации, включая 36 стран, которые избраны в специальный Совет.

Сообщается, что отчет основан исключительно на данных и информации, которые страны предоставили в распоряжение ICAO, и включает в себя эксплуатационные подробности, технический анализ различных мер и принятых решений.

Доклад был составлен специальной группой по расследованию, в состав которой вошли эксперты ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

31 января представители Совета ICAO проведут дискуссию на основе выводов доклада и решат, что делать дальше.

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. После посадки силовики задержали бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

После этого ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Также ряд стран призвали свои национальные авиакомпании изменить маршруты полетов так, чтобы не залетать в воздушное пространство Беларуси.

23 августа в Минск прибыли представители Международной организации гражданской авиации (ICAO). Цель — расследование посадки самолета Boeing 737 авиакомпании RyanAir в Национальном аэропорту «Минск». Отчет о расследовании инцидента собирались рассмотреть в ноябре, затем отложили на январь 2022 года.

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