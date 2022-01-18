Канада направила в Украину подразделение спецназа
- 18.01.2022, 8:05
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Решение было принято на фоне провала переговоров между НАТО и Россией.
Власти Канады направили в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR).
Об этом сообщает издание Global News.
По данным издания, причинами отправки спецназа могут быть переговоры между НАТО и Россией, которые «зашли в тупик». Также сообщается, что силовики могут разрабатывать план эвакуации канадских дипломатов в случае вторжения российской армии.
Пресс-секретарь полка Эмбер Бино сообщила, что канадский спецназ работает в Украине еще с 2020 года и занимается тренировками украинских военных.
В то же время, источники издания сообщили, что целью переброски спецназа являются не тренировки.
Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.
Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».