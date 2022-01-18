Где в Минске можно окунуться на Крещение 18.01.2022, 8:08

Cделать это можно будет в трех водоемах.

В среду, 19 января, православные отмечают Крещение. Окунаться верующие начинают уже 18-го. В Минске сделать это можно будет в трех водоемах.

По информации Дмитрия Храпкова, начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД, в Минске окунуться можно будет на трех площадках:

«Дрозды» — ул. Веснинка, 2а,

«Цнянская» — ул. Кольцова,

«Комсомольское озеро» — ул. Прогрессивная, 29а.

И на стольких же в Минском районе. Здесь в этом списке:

«Вяча» — д. Пильница,

«Заславль-1» — Заславское водохранилище,

«Птичь» — д. Волковичи.

Крещенские мероприятия, сообщают в ОСВОД, пройдут с 18.00 18, 19 и 20 января.

— Перед тем, как окунуться, во-первых, нужно подготовиться морально, — отметил Дмитрий Храпков. — Во-вторых, важно иметь отменное здоровье. В-третьих, не употреблять алкоголь. При употреблении алкоголя сосуды расширяются, а при входе в холодную воду резко сужаются. В итоге, есть вероятность термо-механического шока — это резкая остановка сердца.

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По словам Александра Пантюхова, начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава, до того, как опуститься в прорубь, следует разогреть тело. Погружаться стоит без резких движений, голову лучше не мочить.

— Головной мозг отрицательно относится к таким мероприятиям. При изменении температуры головного мозга всего на 0,1 градуса мозг реагирует негативно. Вплоть до обмороков, — отмечает специалист. — Ну и мокрые волосы, дополнительный фактор охлаждения потом.

После выхода из проруби, продолжает медик, необходимо хорошо вытереться и лучше согреться заранее приготовленным теплым чаем или морсом. Людям, у которых есть недомогания или хронические болезни, от купания лучше воздержаться.

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