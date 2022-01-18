Родственников увольняют, фамилию убирают с улиц: как в Казахстане «подчищают» наследие Назарбаева 18.01.2022, 8:16

Столицу страны хотят переименовать обратно.

Во время протестов в городе Талдыкоргане люди повалили на землю и сломали четырехметровую бронзовую статую Нурсултана Назарбаева. Сейчас фото с разбитым монументом — одна из главных иллюстраций к прошедшим в Казахстане протестам. Восстанавливать бронзового елбасы никто не спешит. И, кажется, что похожая судьба ждет не только статую, но и другие вещи, связанные с именем Назарбаева, пишет zerkalo.io.

Родственники теряют посты

81-летней Нурсултан Назарбаев в последний раз показывался публике 28 декабря 2021 года — в этот день он встречался с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. С тех пор о нем не слышно вообще ничего: неизвестно даже, жив ли Назарбаев в принципе. Не совсем понятные вещи происходят и с его детьми (у Назарбаева есть три дочери). Так, старшая дочь, Дарига Назарбаева, депутат мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана), через своего пресс-секретаря сообщила, что она находится в отпуске до конца января из-за коронавируса. На заседаниях в парламенте она не появлялась с начала месяца. Средняя дочь, Динара Кулибаева, давно находится в Швейцарии: на днях стало известно, что она купила замок на берегу Женевского озера за 63 миллиона долларов. Младшая дочь, Алия Назарбаева, недавно удалила свои аккаунты в Instagram и Facebook или ограничила к ним доступ, однако пользователи Instagram заметили, что, согласно геолокации, она находилась в ОАЭ.

Динара Кулибаева

Фото: inbusiness.kz

Тем временем родственники Назарбаева один за одним теряют свои должности. Его племянник Самат Абиш перестал быть первым заместителем главы Комитета нацбезопасности (аналог белорусского КГБ). Соответствующее распоряжение выпустил президент Касым-Жомарт Токаев. Самат Абиш занимал свою должность с 2015 года. Его руководитель и глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. Другие его заместители, Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, тоже задержаны. Их подозревают в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Внезапные увольнения затронули и зятьев Назарбаева. Димаш Досанов, муж Алии Назарбаевой, перестал быть председателем правления «КазТрансГаза». А муж Дариги Назарбаевой Кайрат Шарипбаев лишился поста гендиректора «КазТрансОйл». Вслед за ними пост председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» оставил третий зять Назарбаева, Тимур Кулибаев, женатый на его средней дочери. Он выпустил обращение, в котором утверждает, что решение принял добровольно.

Столицу хотят переименовать обратно

12 января внимательные посетители официального сайта президента Казахстана заметили кое-что необычное. В этот день президент Токаев проводил заседание оперативного штаба в здании департамента полиции Алматы. В зале, где проходило мероприятие, на стене висела цитата, выполненная золотыми буквами: «Главным показателем оценки работы полиции должно быть доверие общества и чувство безопасности народа». Автор — Нурсултан Назарбаев. Вот только на фото с заседания его имя со стены было удалено. На других фото с официального сайта президента можно увидеть, что удалена вообще вся цитата (вероятно, это было сделано в графическом редакторе).

Фото: akorda.kz

Местные СМИ также пишут о том, что на мраморной табличке перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева в столице страны исчезли надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory». Агентство КазТАГ также сообщает, что городские власти Алматы, несмотря на ударные темпы восстановительных работ в городе, не спешат восстанавливать таблички с именем Назарбаева на проспекте, названном в его честь (участники протестов активно уничтожали любые таблички, на которых было имя Назарбаева).

Еще один наглядный пример — петиция о переименовании города Нур-Султана обратно в Астану. Город получил имя в честь Назарбаева в марте 2019, а указ о переименовании подписывал президент Токаев. Сейчас жители Казахстана требуют отменить это решение. Петиция с их требованием на 17 января собрала более 200 тысяч подписей.

Нурсултан Назарбаев

Фото: Reuters

«В марте 2019 года указом Президента Республики Казахстан столица нашей страны город Астана был переименован в город Нур-Султан. Данное решение негативно воспринимается в социальных сетях и в жизни простого народа, в быту используется прежнее название. Учитывая настроения в обществе, просим Президента Республики Казахстан, Правительство и Парламент страны вернуть прежнее название столице нашей Республики — город Астана», — говорится в петиции. Ее авторы также просят городские администрации по всей стране переименовать улицы, названные в честь Назарбаева, и дать им «нейтральные названия». Так, проспект Назарбаева в Алматы они предлагают назвать проспектом Республики.

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