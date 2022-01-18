Суд над Петром Порошенко перенесли 14 18.01.2022, 8:30

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Петр Порошенко

Судья находился в совещательной комнате более пяти часов.

Суд по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января.

С 17 декабря Петр Порошенко находился в дипломатическом турне и вчера вернулся на родину. Лидер «Европейской солидарности» в 11 часов прибыл в Печерский суд для избрания меры пресечения по так называемому угольному делу.

Прокуратура просила суд избрать Порошенко меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен (почти 35,5 млн долларов) и обязать носить электронный браслет.

Судья находился в совещательной комнате более пяти часов и в итоге перенес заседание суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко на 19 января.

Об этом сообщил вечером в понедельник, 17 января, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Его подозревают в том, что он, «действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР».

По данным следователей СБУ, в результате заключения соглашений о закупке угля в ЛНР и ДНР последние получили более 200 млн грн. (более 7,3 млн долларов).

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