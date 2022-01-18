Впервые с 2014 года цена нефти Brent превысила $87 за баррель 18.01.2022, 9:14

Произошел и рост стоимости техасской нефти WTI

Впервые за последние семь лет цена на нефть марки Brent превысила 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость североморской нефти с поставкой в апреле сегодня достигала отметки 87,54 доллара за баррель. На данный момент (8:40 по Минску) на рынке произошла коррекция — цена снизилась до 87,38 доллара.

Bloomberg отмечает и рост стоимости техасской нефти WTI: она впервые с октября преодолела отметку 85 долларов за баррель.

Агентство связывает рост цен на энергоносители с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Накануне, напоминает Bloomberg, йеменские боевики-хуситы заявили, что их беспилотник нанес удар по Объединенным Арабским Эмиратам — третьему по объему производителю нефти в ОПЕК.

Еще одним фактором роста цен Bloomberg называет снижение опасений по поводу влияния штамма «омикрон» на спрос, а также укрепление рынка сырой нефти в Азии.

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