NYT: Россия приказала своим дипломатам подготовиться к выезду из Украины 12 18.01.2022, 9:25

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Дети и жены дипломатов покинули страну еще в начале января.

Дипломатам в российских консульствах в Киеве и Львова было приказано подготовиться к выезду, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.

По словам источника издания, дети и жены дипломатов покинули Украину еще в начале января.

Еще около 30 человек покинут консульства в Киеве и во Львове в ближайшее время, добавил он.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о эвакуации российских дипломатов.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января», — говорится в заявлении.

По его словам, президент России Владимир Путин все еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

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