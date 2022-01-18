Названа дата запуска второго энергоблока БелАЭС 5 18.01.2022, 9:31

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C заявлением выступил гендиректор «Росатома».

Второй энергоблок Белорусской АЭС планируется запустить в конце февраля — начале марта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

«Коллеги ждут разрешения на выход на минимальный контролируемый уровень. Где-то в конце февраля — начале марта будет энергопуск, выход на 250−300 МВт и подключение к сети», — сказал Лихачев.

Напомним, лицензию на запуск второго энергоблока БелАЭС получила 22 декабря. В тот же день премьер-министр Роман Головченко заявил, что в Беларуси обсуждают возможность строительства второй АЭС, но уже в другом регионе страны. По словам премьера, проработать этот вопрос ему поручил Лукашенко.

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