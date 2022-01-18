Свергнутому экс-президенту разрешили улететь в ОАЭ на лечение 2 18.01.2022, 9:56

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фото: Sputnik / Алексей Никольский

Его сопровождают два охранника и врач.

Свергнутый военными в сентябре 2021 года с поста президента Гвинеи Альфа Конде вылетел 17 января из гвинейской столицы Конакри в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил журнал Jeune Afrique. По его данным, 83-летний Конде получил от военных властей разрешение отправиться за границу на лечение. Его сопровождают два охранника и врач. При этом политик должен вернуться на родину через 30 дней.

5 сентября гвинейские военные объявили о захвате власти в стране. Они арестовали президента Гвинеи Альфу Конде. Позже последовали заявления военных о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия Конституции. Военными руководил командир спецназа, полковник Мамади Думбуя. 1 октября он был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период.

Конде правил Гвинеей 11 лет, а в 2020 году внес поправку в Конституцию, чтобы «обнулить» свои президентские сроки. В 2017 году Конде встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево. Тогда российский лидер вручил президенту Гвинеи Орден дружбы и получил в ответ орден «Большого Креста». После переговоров было объявлено, что Россия списала долги стран Африки на $20 млрд.

После военного переворота и ареста Конде заявил, что никогда не подпишет документы о своем уходе с должности президента. На минувшей неделе власти Гвинеи начали расследование на предмет возможных уголовных и финансовых преступлений, совершенных Конде в период нахождения у власти, передает ТАСС.

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