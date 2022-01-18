Алматы - Бишкек - Дубай: что происходит с кланом Назарбаевых? 1 18.01.2022, 10:17

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БОЛАТ НАЗАРБАЕВ

Бывший президент `Казахстана и его семья не появлялись на публике после начала массовых протестов.

Согласно полученным Кыргызской редакцией «Азаттыка» данным, младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев 6 января пересек казахстанско-кыргызскую границу, а затем вылетел из Кыргызстана в Дубай. Такая информация циркулировала и раньше. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, Азаттык поговорил с людьми, находившимися в этот период в районе границы двух стран, и с теми, чья работа связана с мониторингом воздушного сообщения в Кыргызстане.

В дни, о которых идет речь, в Казахстане происходили мирные митинги, в отдельных местах сочетавшиеся с беспорядками, погромами и грабежами, преимущественно в Алматы. Эти выступления обернулись кровопролитием. В частности, были жестоко подавлены силовыми и военными структурами с применением огнестрельного оружия. Количество жертв, в том числе гражданского населения, исчисляется сотнями. Однозначного ответа на вопрос, что именно происходило в эти дни и как действовали различные госструктуры, казахстанские власти до настоящего времени не предоставили.

На этом фоне общественность задается вопросами о молчании и местонахождении экс-президента Назарбаева, который и после отставки, как полагают многие, играл ключевую роль в руководстве страной, а также членов его семьи, занимавших влиятельные политические посты или являвшихся крупнейшими бизнесменами.

Несмотря на официальные утверждения, что Назарбаев не покидал Казахстан, распространяется информация, что и он, и его ближайшее окружение уже несколько дней, возможно, находятся за пределами страны, которую покинули в период протестов. В последние дни ряд родственников Назарбаева оставили важные должности в компаниях и на госслужбе.

АЛМАТЫ — БИШКЕК — ДУБАЙ?

Сразу несколько кыргызстанских пограничников сообщили Азаттыку, что младший брат Назарбаева Болат Назарбаев и «еще пять-шесть человек» пересекли границу Кыргызстана утром 6 января через пограничный пункт «Ак-Жол».

Сотрудники пограничной службы, просившие не указывать их имена, заявили, что «Болата Назарбаева и его окружение встречали люди, близкие к властям Кыргызстана».

Азаттык получил копии паспортов самого Болата Назарбаева, а также Нурсаина Назарбаева и Бауржана Нургазыулы, которые, как сообщается, тоже прибыли в Кыргызстан 6 января.

Информации о Нурсаине Назарбаеве в открытых источниках нет. Известно, что человек по имени Бауржан Нургазыулы является одним из руководителей рынка «Барыс» в Алматы и президентом футзального клуба «БН Каскелен», основанного в Каскелене Алматинской области.

Таксисты, работающие возле казахстанско-кыргызской границы, сообщили Азаттыку, что видели, как «автомобили с близкими Назарбаева, с тонированными стеклами» действительно пересекли границу Кыргызстана.

Думан Мухамедкарим, казахстанский активист, перебравшийся в Кыргызстан из Кордая через КПП «Ак-Жол», также сообщил, что, по рассказам людей, родственники Назарбаева въехали в Кыргызстан через тот же пограничный пост.

«Местные говорят, что видели своими глазами. Когда я попросил их рассказать на камеру, они отказались, побоялись», — сообщил Мухамедкарим.

Кроме того, несколько сотрудников бишкекского аэропорта Манас, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили Азаттыку, что Болат Назарбаев и еще несколько человек вылетели в Дубай через Кыргызстан.

Пресс-секретарь аэропорта Манас Алия Курбанова подтвердила, что 6 января из Дубая в Бишкек вылетал частный самолет.

«Самолет Bombardier приземлился в международном аэропорту "Манас" 6 января 2022 года. Он прибыл из Дубая. Кому принадлежит самолет, неизвестно. Кто является пассажирами коммерческого самолета, мы не знаем. Это не входит в наши обязанности», — заявила Курбанова.

Официальные лица Кыргызстана не опровергли и не подтвердили сообщения, что Болат Назарбаев вылетал из Бишкека. Пограничная служба отказалась предоставить информацию, заявив, что разглашение данных о въезжающих в страну и выезжающих из нее противоречит законодательству.

8 января расследовательская группа Bellingcat объявляла о запуске базы данных о полетах в Казахстан и из него бизнес-джетов и военных самолетов. Авторы проекта сообщали о частных самолетах, вылетавших из Казахстана в сторону Лондона и Женевы в период с 4 января.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КЛАНОМ НАЗАРБАЕВЫХ?

Бывший президент Нурсултан Назарбаев и его семья не появлялись на публике после начала январских протестов и кровопролития в Казахстане. Их местонахождение и причины их отсутствия разъясняются опосредованно — путем официальных заявлений.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай 8 января написал в «Твиттере», что экс-президент «находится в Нур-Султане». Получить у него комментарии Азаттыку не удалось.

Вечером 13 января из соцсетей Facebook и Instagram исчезли личные страницы младшей дочери экс-президента Казахстана Алии Назарбаевой. Ранее в тот же день она размещала пост о протестах и последовавших за ними беспорядках в стране. Назарбаева назвала произошедшее «трагедией» и выразила соболезнования семьям погибших. Она заявила также, что люди из разных регионов присылают «много сообщений» её отцу, и поблагодарила за эту «моральную поддержку». Под постами Назарбаевой появилось множество негативных комментариев.

Позднее в телеграм-канале Qumash сообщалось, что, согласно геолокации, свои сообщения Алия Назарбаева писала в Объединенных Арабских Эмиратах.

15 января Кайрат Шарипбаев, которого называют «зятем» Назарбаева, мужем его старшей дочери Дариги, подал в отставку с поста председателя правления национальной компании «Казахгаз». В тот же день Димаш Досанов ушел с поста председателя правления «КазТрансОйла». Он муж Алии Назарбаевой, младшей дочери Назарбаева.

Старшая дочь Назарбаева Дарига Назарбаева, депутат мажилиса, не присутствовала на парламентском заседании 12 января. Ее помощник сообщил СМИ, что депутат «в Алматы», «заражена коронавирусом» и находится «в неоплачиваемом отпуске до конца января».

17 января муж Динары Кулибаевой, средней дочери Назарбаева, Тимур Кулибаев (эта супружеская пара — одна из богатейших в стране) подал в отставку с поста председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

16 января президент Казахстана Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности. 43-летний Абиш является сыном покойного брата бывшего президента Назарбаева Сатыбалды Назарбаева. Ранее сообщалось, что он лишился поста вместе с экс-главой КНБ Каримом Масимовым еще 6 января. Затем эту информацию в ведомстве опровергали, настаивая, что Абиш «в отпуске».

Между тем фактически единственным на данное время задержанием в связи с кровопролитными событиями в стране остается задержание Карима Масимова и «других лиц», о котором стало известно 8 января. Позднее сообщалось о расследовании в этой связи по фактам «государственной измены» и «действий, направленных на насильственный захват власти». Следствие ведет КНБ — ведомство, которое Масимов возглавлял многие годы.

О том, что в стране была попытка государственного переворота, ранее заявлял президент Токаев, но детали до сих пор не обнародовал. Он же утверждал, что на страну напали «террористические банды», только на Алматы — «20 тысяч террористов». Доказательства этому также не предоставлены. Согласно объяснениям Токаева и МВД, «террористы» «похитили» тела своих убитых подельников из моргов.

Эксперты полагают, что с помощью ввода войск ОДКБ и других жестоких действий Токаев сохранил власть в рамках того, что многие считают ожесточенной внутриэлитной борьбой между действующим президентом и людьми из окружения его предшественника Назарбаева.

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