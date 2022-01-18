Эксперт: Равнозначной альтернативы клайпедскому порту для белорусского калия нет 2 18.01.2022, 10:21

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фото: Reuters/Scanpix/LETA

К чему приведет разрыв с Литвой?

С 1 февраля Литва расторгнет договор между Литовской железной дорогой и «Белкалием». Правительство страны-соседки считает, что соглашение противоречит интересам национальной безопасности.

Экономический обозреватель Татьяна Маненок рассказала «Филину», чем может обернуться прекращение транспортировки белорусских калийных удобрений через порт в Клайпеде.

— Транзит пока не остановлен. Я бы напомнила о позиции правительства Литвы: Ингрида Шимоните заявила, что они любой ценой будут пытаться сохранить транзит. Возможно, решение найдется в какой-то юридической плоскости, — говорит эксперт.

«Белорусская калийная компания» и «Беларуськалий» очень долго выстраивали отношения с клайпедским портом, напомнила Татьяна Маненок. Это самая эффективная логистическая цепочка, так как белорусская сторона владеет 30% в портовом терминале BKT. Кроме того, вместе с владельцем порта белорусы купили фрахтовую компанию, что также повышает эффективность экспорта белорусских калийных удобрений.

— Долгое время порт в Клайпеде вел конкурентную борьбу за то, чтобы заниматься перевалкой белорусского калия. Поэтому решение о прекращении транзита будет очень болезненным для обеих сторон. Недавно владелец терминала заявлял, что если белорусский калий уйдет из литовского порта, то уйдет навсегда. Очевидно, что Литва не хочет потерять такого партнера, — объясняет эксперт.

Сегодня Беларусь транспортирует через Клайпеду 10-11 миллионов тонн удобрений. К 2025 году планируется увеличение производства и, соответственно, экспорта калия. И литовский порт готовился к этому, инвестировал, делая все возможное, чтобы белорусский калий шел через них.

— Поэтому можно понять, почему и одна, и другая сторона любыми способами пытаются сохранить этот транзитный коридор.

Если же негативного сценария не удастся избежать, это будет означать утрату белорусской стороной наиболее эффективного варианта поставок калия: «Равнозначной замены ему просто нет».

— В любом случае Беларусь будет искать возможность не потерять сегодняшние объемы поставок и сохранить свою долю на всемирном калийном рынке. К слову, БКК — один из крупнейших игроков на этом рынке, белорусский калий занимает около 20% мировых поставок. И в компании, я думаю, прекрасно понимают, к каким потерям может привести прекращение перевалки удобрений через Клайпеду.

Эксперт напомнила, что полгода назад были озвучены намерения поставлять калийные удобрения через северные порты России. Через Мурманск калий уже поставляли в конце 2020-го. Минусы этого порта: из-за сложных погодных условий терминал не работает круглогодично, кроме того, мурманский порт предлагает ограниченную географию поставок.

Возможности российских портов в Балтийском море также ограничены из-за дефицита профильных портовых мощностей по перевалке калийных удобрений.

— Россия уже заявила, что будет помогать Беларуси найти выход из ситуации. Здесь возможны разные варианты. Например, российский калий будут отправлять через финские порты, а через российские терминалы пойдет наш калий, — предположила собеседница «Филина».

По словам Маненок, пока сложно сказать, какой вариант будет задействован в итоге. В любом случае, минимизировать издержки от ухода из клайпедского порта будет очень сложно:

— Потери в любом случае будут, так как логистический путь через российские порты более длинный и более затратный. Нужно будет искать возможности для компенсации. Например, снизить тарифы на транспортировку и т.д.

Строить новый порт в России — это издержки и временные, и финансовые, подчеркивает Татьяна Маненок. Вместе с тем, что касается денег, то оживление мировых рынков после ковида может позволить частично компенсировать потери белорусской калийной отрасли, если сравнивать с последними годами.

Сотрудничество с «Уралкалием», основным российским конкурентом, пока под вопросом, считает экономический обозреватель. И ссылается на предостережения профильных специалистов: сотрудничество с «Беларуськалием», находящимся под санкциями, небезопасно для его возможных партнеров.

Говоря о возможном ответе Минска на закрытие транзита через Клайпеду, эксперт напомнила: через этот же коридор Беларусь экспортирует также азотные удобрения, продукцию деревообработки.

— Там много было позиций, те же нефтепродукты. Ведь это самый близкий и удобный путь, незамерзающий порт. Когда-то белорусские чиновники, транспортники говорили, что это и наш порт.

В любом случае, сам по себе уход белорусского калия для Литвы уже принесет ощутимые потери. Прекращение транзита других товаров также нанесет удар по литовской экономике. Но пострадает и Беларусь, потеряв кратчайший и наиболее удобный транзитный путь.

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