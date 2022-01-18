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В Брузгах осталось около 500 мигрантов

  • 18.01.2022, 10:43
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В Брузгах осталось около 500 мигрантов

Большинство нелегалов на эвакуационных авиарейсах покинуло Беларусь.

Около 500 мигрантов продолжают оставаться в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, сообщает nashaniva.com.

Все, кто хотел вернуться на родину, получили такую возможность, а тот, кто остался, надеются на открытие гуманитарного коридора в Германию. Мигранты продолжают получать горячее питание и медпомощь

Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. Около двух тысяч мигрантов разбили лагерь рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, а 15—16 ноября попытались прорваться через границу. Затем они были расселены в транспортно-логистическом центре «Брузги».

Большинство мигрантов на эвакуационных авиарейсах покинуло страну.

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