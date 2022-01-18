В Беларуси стройсектор потерял прибыль и кадры 18.01.2022, 10:54

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Каждый четвертый «флагман» в этой отрасли — нерентабелен.

В Беларуси стройсектор потерял прибыль и кадры Флагманские компании строительной отрасли отчитались за прошлый год. Валовые показатели в секторе тяжело отнести к оптимистичным, пишет banki24.by.

По итогам 2021 года валовая добавленная стоимость в стройсекторе сократилась на 12,2%. Таковы первичные оценки Белстата за прошедшие 12 месяцев. Среди публикуемых в оперативном режиме позиций строительство показало худшие индексы.

Кроме стройсектора падение добавленной стоимости в 2021 году отразило сельское, лесное и рыбное хозяйство (на 4,8%). Отрицательная динамика у флагманов стройсектора замедлила экономический рост в Беларуси.

Если бы не спад в строительстве, рост ВВП за 2021 год мог бы составить не 2,3%, а около 3%. По нашим оценкам, строительство – это единственный крупный вид деятельности, который не показал роста добавленной стоимости ни в одном месяце 2021 года.

Вклад флагманов отрасли в рост ВВП на протяжении 2021-го был негативным. За 2021 год инвестиции в основной капитал по РБ снизились на 5,6% к 2020 году. При этом в 2020-м тоже было падение к предыдущему периоду – на 6%. Таким образом, сокращение инвестиций в стране отмечается уже 2 года подряд.

Стройсектор – одна из немногих отраслей в экономике, в которых падают реальные зарплаты. За 11 месяцев 2021-го реальная зарплата по отрасли уменьшилась на 2,6%.

Справочно: согласно Белстату реальная зарплата в среднем по стране выросла за то же время на 4,6%. По итогам 11 месяцев 2021-го среднесписочная численность работников у флагманов отрасли упала на 8,5% к 2020 году.

Сравните: среднее сокращение персонала флагманов по всей экономике составило 1,8%. В 2021 году флагманы стройсектора чаще увольняли работников, чем принимали на работу. За 11 месяцев крупные и средние компании отрасли уволили 52,2 тыс. человек, а приняли на работу 39,8 тыс.

Чистый отток кадров из строительства достиг 12,4 тыс. человек. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил 76,2%. Это значит, что в 2021-м флагманы отрасли на каждых 1000 уволенных в среднем брали на работу 762 новичков. В среднем по экономике коэффициент был заметно лучше – 90,6%.

Выручка у флагманов отрасли за 11 месяцев выросла в номинале на 2,8%. Однако за тот же период цены в строительстве поднялись на 11,6% (по Белстату). Это значит, что в реальном выражении выручка стройсектора упала к 2020 году.

Прибыль флагманов от реализации продукции снизилась даже в номинале – на 5%. Это значит, что с учетом роста цен в строительстве реальная прибыль сократилась к 2020 году на 14,9%. При падении прибыли нет и роста рентабельности. Средняя рентабельность продаж у флагманов стройсектора снизилась с 9,7% в 2020-м до 8,9% в 2021-м. Медианная рентабельность по строительству ощутимо меньше.

По итогам 11 месяцев 2021-го 23,8% флагманов отрасли были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а 41,1% показали рентабельность продаж в пределах 0-5%. Из этого следует, что медиана по рентабельности находилась ниже 5%.

Только 2,7% флагманов отрасли имели рентабельность продаж 20% или выше и всего 1,8% – рентабельность от 30% или выше. Средние показатели по экономике в этом отношении были равны 8,6% и 3,8% соответственно.

К 1 декабря суммарные долги крупных и средних строительных компаний составили 7,969 млрд BYN. За 11 месяцев 2021-го флагманы отрасли направили на погашение банковских кредитов и займов 2,396 млрд BYN, что на 30,3% больше, чем в 2020-м.

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