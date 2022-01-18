«Странный бункер»: последние записи с Путиным были постановочными? 2 18.01.2022, 11:01

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Сидит, трясется и постепенно заполняет своей паранойей страну.

Последние записи с Путиным были постановочным: блогеры раскрыли некоторые подробности «бункера» Путина, в котором он принимает чиновников и откуда ведутся записи его переговоров.

«Бункер Путина» оказался странным сооружением, больше похожим на съемочный павильон на телевидении. При этом сразу же возникает вопрос — а реальный ли президент Путин снимается в этом «бункере»?

Об этом пишет блогер vinyl_guru.

Про то, что глава Кремля предпочитает не покидать свой бункер последние несколько лет известно каждому.

«Но вот дрогнувшая рука оператора Первого канала добавила пару интересных штрихов к портрету кремлевского параноика.

На видео некий ангар в котором наспех сооружены декорации имитирующие офисные. На, залитой светом галогеновых ламп, сцене двое: Путин и его визави.

Все это выглядит настолько нереалистично, что навевает мысль о компьютерной симуляции.

Если присмотреться то это не загородки, а просто светлые части стен. Сверху это отражения какие то хитрые в темных частях стены. Блики одни и те же на светлых и на темных частях. Темный материал тот же что и сбоку от панели с гербом.

Хотя да, обстановка полной секретности вокруг Путина конечно смешна. Народ ничего не знает. Это ладно. Главное что никто кроме полдюжины ближайших сотрудников вообще не понимает что у него в голове. Речь даже не о планах на будущее, которых я думаю просто нет.

Никто не знает что этот человек реально понимает в окружающем мире.

Паранойя и ужас. Он сам сидит, трясется и постепенно заполняет своим страхом страну.

А может это всего лишь копия? Очередной двойник Путина, о которых уже неоднократно писалось», — отмечает блогер.

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