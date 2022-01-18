Британские ученые создали пластик на основе сахара 1 18.01.2022, 11:07

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Этот материал обладает жесткостью и пластичностью.

Исследователи из Университета Бирмингема в Великобритании и Университета Дьюка в США, создали новое семейство полимеров на основе сахара, пишет «Новое время».

По уверениям ученых, два новых материала сохраняют все качества обычных пластиков, но также разлагаются и подлежат механической переработке.

Ученые использовали исходные материалы на основе сахара, а не нефтехимические производные, чтобы создать два новых полимера, один из которых растяжим, как резина, а другой — прочный, но пластичный, как большинство коммерческих пластиков.

Исследователи создали новые полимеры, используя изоидид и изоманнид в качестве строительных блоков. Оба этих соединения состоят из сахарных спиртов и имеют жесткое кольцо атомов. Исследователи обнаружили, что полимер на основе изоидида показал жесткость и пластичность, аналогичные обычным пластикам, а также прочность, аналогичную высококачественным инженерным пластикам, таким как нейлон-6.

Несмотря на то, что изоидид и изоманнид различаются только трехмерной пространственной ориентацией двух связей, известной как стереохимия, материал на основе изоманнида имел такую же прочность и ударную вязкость, но также проявлял высокую эластичность, восстанавливая свою форму после деформации. Примечательно, что материалы сохранили свои превосходные механические свойства после измельчения и термической обработки.

Химическое сходство полимеров означает, что, в отличие от многих современных пластмасс, их можно смешивать друг с другом для получения материалов с сопоставимыми или улучшенными свойствами.

Доктор Джош Ворч из Химической школы Бирмингема сказал: «Возможность смешивать эти полимеры вместе для создания полезных материалов дает явное преимущество при переработке».

Доктор Коннор Стаббс, также из Химической школы Бирмингема, добавил: «Пластмассы на основе бензина исследовались десятилетиями, поэтому догнать их — огромная проблема. Мы можем обратиться к уникальным структурам и формам, которые биология может предложить для создания пластмасс с тем же набором свойств, которые могут предложить современные коммерческие пластмассы».

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