В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра в Беларуси 18.01.2022, 11:28

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иллюстрационное фото

Порывы ветра в понедельник достигали 27 метров в секунду.

Порывы ветра в понедельник, 17 января, достигали 27 метров в секунду. В МЧС рассказали о последствиях — если коротко, все не так плохо, как в минувшую пятницу.

Зафиксированы 38 случаев падения деревьев в Брестской (3), Гомельской (1), Гродненской (16), Минской (10), Могилевской (5) областях и в Минске (3), в результате которых повреждены три автомобиля. К счастью, пострадавших нет.

В течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта (Брестская область — 19, Витебская — 167, Гомельская — 93, Гродненская — 217, Минская — 387, Могилевская — 58). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов (Витебская — 9, Гомельская — 22, Гродненская — 15, Минская — 3, Могилевская — 16).

В МЧС также уточнили данные непогоды в пятницу, 14 января. Из-за сильного ветра с порывами до 32 м/с пострадали 982 населенных пункта (ранее сообщалось о 836).

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