Почему в Борисове так много вакансий директоров 2 18.01.2022, 11:35

4,660

Никто не хочет в тюрьму?

На сегодня, 18 января, в Борисове остаются вакантными 7 директорских вакансий. Это безусловное лидерство в Минской области.

Так, по информации Миноблисполкома, в Борисове и Борисовском районе требуются:

— генеральный директор ОАО «Строительный трест № 21»;

— директор ГП «Градостроитель»;

— директор ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;

— директор ОАО «Белмедстекло»;

— директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;

— директор ГСУ «Борисов-Арена».

Кроме того, по информации сайта Борисовского райисполкома, вакантна должность директора Неманицкого Дома культуры. Ему обещают платить зарплату в 600 рублей. Для сравнения, дворнику в Борисовском государственном колледже — 500 рублей.

За последний месяц руководителя обрел ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». По сообщениям официальных СМИ, им стал Игорь Митрофанов, который с 2019 года являлся заместителем генерального директора по экономике ОАО «БЗМП». Новый руководитель также появился у «Борисовжилстроя».

Вместе с тем, накануне стало известно о том, что «пропал» директор Борисовского завода агрегатов. СМИ сообщили о возможном задержании руководителя предприятия. Этот факт подтвердил читатель ex-press.by. «Директора в наручниках вывели с завода», — написал он. По его словам, на заводе ходят слухи, что опечатано имущество руководителя предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».