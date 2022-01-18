Как ударит по интересам РФ нефтяная сделка Польши и Саудовской Аравии 1 18.01.2022, 11:42

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Саудовская нефть технически хорошо подходит для польских нефтеперерабатывающих заводов.

Польша и Саудовская Аравия заключили контракт на покупку польских нефтеперерабатывающих активов, в результате чего на крупнейшего производителя ОПЕК будет приходиться две трети поставок нефти в Польшу, что должно ослабить влияние доминирующего до последнего времени поставщика – России.

Польша давно стремится уменьшить свою зависимость от импорта российских энергоносителей за счет сделок с альтернативными поставщиками. В последние месяцы между Москвой и Варшавой обострилась напряженность из-за газопровода «Северный поток – 2», а также из-за миграционного кризиса на границах Беларуси, пишет «Голос Америки».

Отношения между Польшей и Россией осложнились еще в начале 2021 года, когда Польше пришлось сократить закупки нефти у России из-за ценового спора между Роснефтью и польской PKN Orlen.

В прошлую среду саудовский государственный нефтяной гигант заявил, что согласился купить 30 процентов акций второго по величине НПЗ в Польше и увеличить поставки нефти ведущей государственной энергетической компании PKN Orlen до 200–337 тысяч баррелей в сутки.

Пропускная способность Гданьского нефтеперерабатывающего завода составляет 210 тысяч баррелей в сутки, уступая только НПЗ в Плоцке с мощностью около 270 тысяч баррелей в сутки.

Компания PKN Orlen заявила, что не намерена «прекращать бизнес с российскими партнерами», но отказалась раскрыть детали своих торговых контрактов. В Saudi Aramco заявили, что «не могут предоставить дополнительную информацию о сделке».

Польша является одним из крупнейших потребителей нефти в Балтии, а компания PKN Orlen владеет долями в нефтеперерабатывающих заводах в Литве и Чехии, которые также являются покупателями флагманской нефти марки Urals в России.

По расчетам Reuters, если сделка будет завершена, Aramco увеличит поставки нефти в Польшу в три-пять раз и может удовлетворить от 50 до 70 процентов ее потребностей в сырой нефти.

Саудовская нефть технически хорошо подходит для польских нефтеперерабатывающих заводов, адаптированных для переработки российской нефти марки Urals, но логистика доставки в регион может увеличить затраты по сравнению с импортом российской продукции.

Морской импорт Польши, который также включает сорта из Северного моря и Западной Африки, вырос на фоне сокращения объемов поставок нефти через старый советский нефтепровод «Дружба», что отражает политические и технические проблемы последних лет.

Согласно двум отраслевым источникам и данным Eikon, ожидается, что в этом месяце Россия поставит 120 тысяч баррелей нефти в сутки через «Дружбу», тогда как в январе 2021 года объем поставок составлял около 220 тысяч барр/сут, а в середине 2000-х годов – до 500 тысяч.

Два источника, близких к саудовской сделке, заявили, что она имеет большое значение для Польши, но вряд ли окажет какое-либо влияние на внутреннюю политику в группе ОПЕК+. По словам одного из источников, Россия и Саудовская Аравия, объединенные необходимостью поддерживать цены с помощью соглашений о добыче, привыкли конкурировать за долю рынка и могли бы даже преподать Западу урок прагматичного управления конкурентными отношениями.

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