«Возьмите с собой лекарства, беруши и побольше домашней еды» 2 18.01.2022, 11:49

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Пациентка рассказала, что происходит в жодинской городской больнице.

Жительница Жодино попала в жодинскую городскую больницу с диагнозом «грипп», а после выписки решила описать свои впечатления от стационара. Она опубликовала пост на «Фейсбуке» в общедоступной группе «Жодинцы: прошлое и настоящее». EX-PRESS.BY приводит выдержки.

«Первые сутки я замерзала. Сначала меня знобило. К вечеру озноб прекратился, но тут появилась другая напасть. Было это в ночь с 6 на 7 января. Часов в 11 поднялся ветер и в моей палате стали открываться окна. Ветер буквально рвал вертикальные жалюзи, они громко стучали, ударяясь о стену и друг о друга, и все это сопровождалось жутким завыванием ветра».

«Ручек на пластиковых окнах не было. Я встану, закрою окно, а оно через пару минут снова открывается. А на улице зима, мороз. В общем, ночь прошла не скучно. Утром пришла медсестра, принесла ручку и закрыла окна. Вот такая здесь система. Все окна без ручек, а ручка находится на посту у медсестры».

«После бессонной ночи у меня разболелась голова. Однако таблеток от головной боли в отделении не нашлось. Мне предложили ибуклин. На какое-то время боль притупилась, но к вечеру возобновилась. И так давила на мозги, что я снова не могла заснуть. Часов в 12 не выдержала и попросила еще одну таблетку ибуклина. Через пару часов боль утихла. И только я заснула, как в пять утра на посту зазвонил телефон. Послышались голоса, по коридору начали ходить люди. Сон как рукой сняло».

«Находящимся в палате больным слышно все: вот по коридору катят капельницу, а вот едет тележка с едой. Шаги по коридору, разговоры – все громким эхом разлетается по палатам. А когда везут тяжелую тележку с тюками белья или чем-нибудь другим, кажется, что мимо двери проехал танк. Но медработники в этом не виноваты. Скорее всего, это недоработка архитекторов и строителей. Но как бы там ни было, плохая звукоизоляция не дает возможности больным полноценно отдохнуть».

«Еще одним негативным моментом является питание. На первое баланда под названием суп, на второе — трудно сказать из чего сделанные котлеты, часто сыроватые внутри, и малопривлекательный гарнир. А кофейный напиток из желудей — это отдельная история. Хуже пойла я нигде никогда не видела.

Лет пять назад больничную стряпню отведала Наталья Сушко, когда была еще председателем «совета депутатов», и попыталась навести в этом вопросе порядок. Однако воз и ныне там. Не знаю, чем это объяснить: то ли в местном бюджете экономят на питании больных, то ли повара воруют, то ли и то и другое вместе. Неужели нельзя сделать так, чтобы питание в нашей больнице было здоровым, полезным и вкусным?! Ведь в области как-то решают этот вопрос! И, наверное, есть смысл позаимствовать опыт».

В целом позитивный пост заканчивается выводом-рекомендацией: «Если вы вдруг заболеете и вас положат в больницу (никому этого не желаю), будьте уверены, что умереть вам не дадут и быстро поставят на ноги, однако не забудьте взять с собой лекарства, которые вы обычно принимаете дома, потому что в больнице их может не оказаться, беруши, чтобы полноценно выспаться, и побольше домашней еды, чтобы хоть как-то скрасить пребывание в казенном доме».

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