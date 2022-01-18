Путин собрался в Китай: почему Украине нужно быть бдительной Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

18.01.2022, 12:24

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О планах стареющего московского диктатора.

В конце ноября 1943 года в Тегеране состоялась первая с начала Второй мировой войны встреча лидеров США, Великобритании и СССР, на которой были согласованы планы окончательного разгрома нацистской Германии. О тех событиях советские люди были проинформированы достаточно хорошо. О чем они в массе своей не догадывались — это о состоявшейся за несколько дней до Тегерана конференции в Каире, где место Сталина занимал лидер Китайской Республики Чан Кайши. Тогда Китай был не тем Китаем, который сегодня приковывает основное внимание Вашингтона и его союзников, однако даже в те годы было ясно, что мир — более сложная конструкция, нежели европейский театр военных действий. Разумеется, тогда в состав коалиции с Германией входила Япония, а Соединенным Штатам с Великобританией необходим был союзник в Юго-Восточной Азии, которым мог быть только Китай. Однако удивительно, как история повторяется 78 лет спустя. Только теперь трагедию Второй мировой сменил путинский фарс.

Действующие лица те же — США, Великобритания, СССР (Россия), Китай, а вот что отличается — это расстановка сил и глубина понимания ситуации. Ныне место несправедливого, с точки зрения Гитлера, Версальского договора занимает неприемлемое для Путина объединение Германии в комплекте с развалом СССР, место живущей в риторике войны Германии — путинская Россия, а могучий Китай и знаменитая своей «мягкой» силой Япония поменялись местами. 30 лет глобализации должны были бы привнести в геополитику больше понимания того, что в современном мире взмах крыльев бабочки в Тихом океане непременно приведет к цунами в Атлантическом, но, увы, этого не произошло. Надежда на действительно серьезные переговоры по безопасности, появившаяся в связи с предновогодним заявлением пяти государств — постоянных членов СБ ООН о невозможности ядерной войны, угасла как только в десятых числах января США вступили в переговоры с Россией о неких гарантиях и новой архитектуре безопасности в Европе (терминология не то времен позднего Брежнева, не то раннего Горбачева), как будто подобные гарантии и подобная архитектура могут быть наработаны в двустороннем порядке. Не могут.

Разумеется, до и после переговоров, США провели консультации со своими союзниками в Европе, в том числе с Украиной; Европейский союз, осознав, что его окончательно не собираются приглашать за стол переговоров, активизировал дипломатию на украинском направлении, о чем свидетельствует череда высоких визитов в Киев; НАТО отказалась принимать ультиматум России, но заявила о готовности говорить с Москвой и в дальнейшем, а Россия успела ввести и вроде как вывести войска из Казахстана. Расчет Москвы понять несложно. Очевидно, одной из целей было показать ненавистному НАТО эффективность ОДКБ и то, что Россия как бы умеет держать взятое слово, однако неясно, достигнута ли эта цель. Была, конечно, еще опасная кибератака на правительственные веб-ресурсы Украины и активизация кампании дезинформации, когда хамские заявления Рябкова, Грушко и Лаврова о переговорах в Женеве и Брюсселе сменили потоки данных в СМИ о точных маршрутах перемещения российских войск с Востока на Запад и номенклатуре новых поставок вооружений. Но ответ на главный вопрос — наступит ли и когда новое 1 сентября 1939 года в исполнении Путина, — завис в воздухе. «Миротворчество» в Казахстане не помогло: никто не верит утверждениям представителей РФ, которые на протяжении одного дня говорят об отсутствии каких-либо планов атаковать Украину, после чего сразу же заявляют, что «терпению России по отношению к Западу пришел конец» и Москва готова действовать. Очевидно, эшелоны из Забайкалья отправляются на Кубу.

Самое время сделать zoom-out и перевести взгляд на Восток. Где же во всей этой истории Китай? Пекин как-то слишком спокойно и доверчиво отнесся к усмирению Казахстана, в который вложены десятки миллиардов китайских инвестиций, и сохраняет невозмутимость в связи с накоплением войск на нашей восточной границе, невзирая на рекордные объемы прошлогодней торговли и растущее, по утверждению китайских источников, инвестиционное присутствие в Украине. Оказывается, Пекин очень занят, и вот чем.

Только в последнее время Китай посетили министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Турции, Ирана и генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива. Глава китайской дипломатии Ван И заявил в этой связи, что Китай «не собирается заполнять вакуум, который оставили после себя на Ближнем Востоке США», но пообещал поддержку Ирану, с которым, как известно, США пытаются возобновить переговоры по ядерной сделке. Сам Ван И посетил с визитом Коморские острова, Мальдивы, Шри Ланку, и это после визита в Африку. В региональных СМИ заговорили о том, как Путин может помочь Индии и Китаю помириться, особенно если Китай еще больше укрепит свои позиции в Индийском океане за счет сближения с важными островными государствами, экономика которых претерпела сокрушительный удар в эпоху ковида. А ведь все это зона традиционных интересов вернувшейся в большую геополитику Британии, да и США серьезно рассчитывают на поддержку Индии в деле обуздания Китая.

По мнению аналитиков, в Азии — как на Ближнем Востоке, так и в южной ее части — все острее ощущают дефицит мощного присутствия США. Государства региона стремятся к налаживанию связей с КНР, пытаясь стабилизировать собственные экономики и предвидя возрастание роли Китая в ближайшем будущем. Все чаще специалисты говорят о непосредственном влиянии ситуации вокруг Украины на положение с безопасностью в Азии. Высказываются опасения, что если коллективному Западу не удастся приструнить агрессивную Россию, то и Китай может перейти от политики дипломатии и экономики к применению силы. Рецепт противодействия подобным тенденциям такой же, как и в Центральной Европе, — укреплять региональные союзы с соседями и собственную обороноспособность. Пример — оборонное сотрудничество Японии и Австралии.

Дополнительный хаос в и без того запутанную картину вносят данные статистики, показывающие, что в прошлом году торговля между враждующими КНР и США достигла рекордных 755,55 млрд долл., с Японией — стратегическим союзником США — 371,4 млрд, а с «братской» Россией всего 147 млрд. Даже с Австралией, с которой у Китая состояние торговой войны — 231 млрд (рост на 35%). Более того, Иан Бремер, президент Eurasia Group — одной из крупнейших консалтинговых групп, работающих в Азии, заявил в интервью японским СМИ, что большинство американских корпораций, с которыми сотрудничает его компания, намерены активизировать сотрудничество с КНР в ближайшие десять лет.

Возникает логичный вопрос — а что если «осиротевший» (по Лаврову) мир действительно окажется под влиянием Китая, и в самом худшем случае — в связке с Россией? Каков будет миропорядок, основанный на правилах, если эти правила будет устанавливать не Вашингтон? Все согласны с идеей, что без общепринятых правил невозможно мирное существование и цивилизованное развитие. Но если эти правила исходят не из принципов либерального миропорядка? Если новые правила вознамерится устанавливать Москва, китайский вариант социализма покажется образцом свободы и открытости.

Именно поэтому коллективный Запад не имеет права на ошибку.

Тем временем в Японию с визитом собрался Лавров. При этом он сразу же в своем фирменном стиле заявил, что о Северных территориях говорить не собирается — это вопрос для России закрытый. Есть подозрения, что во время его пребывания в Токио слово «Окинава» будет звучать чаще обычного. Иначе как объяснить наращивание вооружений на военных базах России на Эторофу — главном из спорных островов Курильской гряды в непосредственной близости от Хоккайдо?

Россия затеяла крайне опасную игру, осуществляя военные приготовления и намеренно раздувая психоз. Китай, который, по крайней мере в открытом эфире, поддержал действия Москвы в Казахстане, вряд ли поддержит боевые действия в регионе, который и так (как показали примеры Литвы и Чехии) проявляет строптивость. О таком полезном формате, как «17+1» уже никто и не вспоминает, а война полностью ликвидирует даже те наработки, которые можно было считать условно успешными. Более того, если Байден в войне взглядов проиграет Путину, не исключено возвращение к власти республиканцев, которые славятся приверженностью к жестким решениям. Следует ожидать серьезных трансформаций в оборонной политике Японии, о чем уже идут серьезные дискуссии. Мир станет значительно более жестким, и все только по одной причине — стареющий московский диктатор хочет славно отпраздновать столетие образования СССР.

8 августа 2008 года в Пекине проходило открытие Олимпийских игр. На торжественной церемонии в качестве почетного гостя присутствовал тогда формально премьер-министр России Владимир Путин. В ночь с 7 на 8 августа Россия начала вторжение в Грузию. Позже, по свидетельству российских СМИ, он лично подтвердил, что у России был план действий на случай военной агрессии Грузии против Южной Осетии. По словам Путина, этот план был подготовлен Генштабом Вооруженных сил РФ и согласован с руководством страны в конце 2006-го — начале 2007 года. «В рамках этого плана российская сторона и действовала», — сказал Путин. Он уточнил, что, в частности, «велась подготовка южноосетинских ополченцев, которые до подхода российской армии вместе с российскими миротворцами сдерживали напор грузинских формирований». 23 февраля 2014 года Олимпиада в Сочи завершилась, и уже через три дня начался захват Крыма. 4 февраля 2022 года в Пекине состоится открытие зимней Олимпиады. Путин снова летит в Пекин, поэтому бдительность терять нельзя. В своем известном монологе Михаил Жванецкий предлагал «подправить что-то в консерватории». Похоже, для цивилизованного мира более актуальным на сегодня является правильный выбор мест для проведения Олимпиад.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

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