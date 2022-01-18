Инвесторы побежали из валютного долга России 1 18.01.2022, 12:41

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Крушение испытал на себе рынок валютных обязательств российского правительства.

Иностранные инвесторы продолжают распродажу российских активов, толкая на дно рынок акции и цены государственных долговых бумаг, пишет finanz.ru.

Вслед за рублевыми облигациями федерального займа, котировки которых обвалились на 2-летние минимумы, крушение испытал на себе рынок валютных обязательств правительства РФ.

Суверенные долларовые евробонды России с погашением в 2047 году обвалились на 11% с начала года, а в ходе торгов понедельника пробили минимумы с июня-2019. На пике снижения их цена падала до 110% от номинала, хотя начинала год на отметках выше 126%. Доходность с 3,3% в конце декабря подскочила почти до 4,5%.

Бумаги Россия-2043 подешевели на 4,6% за день, до 120,12% от номинала; Россия-2026 - на 1,43%, до 104,34% от номинала. «Негативная ценовая тенденция, сформировавшаяся на прошлой неделе на волне роста геополитических рисков из-за неудачных переговоров России с США и НАТО, сохранилась», - констатирует начальник управления продаж на долговых рынках инвесбанка «Синара» Марат Сорокин.

Из российских долговых бумаг продолжают выходить нерезиденты, говорит он. Иностранным инвесторам, по данным ЦБ РФ, принадлежит 52,5% валютного госдолга России на 20,5 млрд долларов. Еще около 42,3 млрд долларов они держат в рублевых ОФЗ, а кроме того владеют 44% капитала Сбербанка.

Акции крупнейшего госбанка страны с начала года обвалились на 13%, что отрезало от его капитализации 830 млрд российских рублей. Рынок ОФЗ упал на 7% по индексу RGBI, а доходности коротких бумаг поднялись выше 9,5% впервые с 2016 года.

Напуганные угрозой войны, инвесторы оценивают риски вложений в Россию, как если бы нефть стоила 20-30 долларов за баррель. Стоимость страховки от дефолта России продолжает стремительно лететь вверх и приближается к отметкам нефтяной паники весны 2020 года. 5-летние CDS в понедельник подскакивали до 215 базисных пунктов, что втрое выше уровней октября прошлого года.

Причина - в отсутствии новостей о снижении геополитической напряженности, указывает начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев (его цитирует «Интерфакс»).

После провальных переговоров Россия-США и Россия-НАТО, куда дипломаты МИДа привезли ультиматум с требованием сжать НАТО к границам 1997 года, Москва продолжает наращивать группировку близ границы с Украиной и, по данным Conflict Intelligence Team, перебрасывает на запад тяжелые вооружения, включая ракетные комплексы «Искандер» из восточного военного округа.

На этом фоне еще сильнее падают суверенные евробонды Украины. Доходности 3-летних бумаг в понедельник шагнули за 18% годовых, а 11-летних превысили 11%.

Спред к ставкам казначейских облигаций США - то есть премия, которую требуют инвесторы относительно американского госдолга - превысил 1000 базисных пунктов и приблизилась к уровню таких стран, как Венесуэла, Замбия или Гана, отмечает Reuters.

«Рынку приходится закладывать в цены некоторую вероятность вторжения (в Украину) со стороны России», - говорит Виктор Сабо, управляющий активами Aberdeen Asset Management.

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