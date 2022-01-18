Лукашенковские пограничники открыли огонь по двум белорусам, которые ехали в Украину 4 18.01.2022, 12:50

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Инцидент произошел сегодня ночью.

Ночью пограничники с применением оружия задержали двух нарушителей, сообщает Госпогранкомитет.

Ночью 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi, который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог, сообщает Госпогранкомитет.

В ГПК заявили, что водителю подали знак об остановке, но он его проигнорировал, а при попытке скрыться — сбил пограничника.

«В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие — произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Пограничнику оказали помощь в больнице.

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