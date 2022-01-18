Что происходит вокруг дела Порошенко 4 Владимир Фесенко

18.01.2022, 12:57

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Владимир Фесенко

Три версии.

В Украине Печерский суд отложил принятие решения о мере пресечения для Петра Порошенко. Как это можно объяснить?

Выскажу несколько возможных версий.

1. Судья не хотел принимать решение в конфликтной обстановке с рисками для себя, а заодно решил предварительно и в более спокойной обстановке, и в закрытом режиме посоветоваться с «друзьями» и коллегами по цеху.

Не стоит преувеличивать влияние нынешней власти на судебную систему и конкретных судей, которые, к тому же, не хотят влезать в неприятные ситуации, чреватые рисками для них лично.

2. В высоких кабинетах нет единого мнения, что делать с Порошенко дальше. События вокруг дела Порошенко стали развиваться так, что негативных последствий проявилось больше, чем ожидали инициаторы этого дела. Поэтому надо определиться с оптимальным сценарием дальнейших действий.

3. Это может быть чисто тактическая пауза. Надо снять вокруг этой темы излишнее конфликтное напряжение. Необходимо, чтобы страсти несколько улеглись.

Шум будет и 19 января, но когда действо растягивается во времени, то информационно-политический эффект постепенно снижается.

Может быть и определенное сочетание этих версий.

Так или иначе, остаюсь при своем прогнозе, что возможен домашний арест как мера пресечения для Петра Порошенко, аналогичная и мере пресечения для Виктора Медведчука.

Это оптимальное, «соломоново» решение, позволяющее мягко и относительно компромиссно выйти из нынешней конфликтной ситуации.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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