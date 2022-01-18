Что происходит вокруг дела Порошенко

Что происходит вокруг дела Порошенко4
- Владимир Фесенко
- 18.01.2022, 12:57
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Три версии.
В Украине Печерский суд отложил принятие решения о мере пресечения для Петра Порошенко. Как это можно объяснить?
Выскажу несколько возможных версий.
1. Судья не хотел принимать решение в конфликтной обстановке с рисками для себя, а заодно решил предварительно и в более спокойной обстановке, и в закрытом режиме посоветоваться с «друзьями» и коллегами по цеху.
Не стоит преувеличивать влияние нынешней власти на судебную систему и конкретных судей, которые, к тому же, не хотят влезать в неприятные ситуации, чреватые рисками для них лично.
2. В высоких кабинетах нет единого мнения, что делать с Порошенко дальше. События вокруг дела Порошенко стали развиваться так, что негативных последствий проявилось больше, чем ожидали инициаторы этого дела. Поэтому надо определиться с оптимальным сценарием дальнейших действий.
3. Это может быть чисто тактическая пауза. Надо снять вокруг этой темы излишнее конфликтное напряжение. Необходимо, чтобы страсти несколько улеглись.
Шум будет и 19 января, но когда действо растягивается во времени, то информационно-политический эффект постепенно снижается.
Может быть и определенное сочетание этих версий.
Так или иначе, остаюсь при своем прогнозе, что возможен домашний арест как мера пресечения для Петра Порошенко, аналогичная и мере пресечения для Виктора Медведчука.
Это оптимальное, «соломоново» решение, позволяющее мягко и относительно компромиссно выйти из нынешней конфликтной ситуации.
Владимир Фесенко, «Фейсбук»