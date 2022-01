«Россия заплатит»: итоги визита Анналены Бербок в Украину

Vielen Dank @DmytroKuleba & @ZelenskyyUa für den herzlichen Empfang in #Kiew! Nach meinen Gesprächen in Europa und den USA seit meinem Amtsantritt ist auch heute meine Botschaft dieselbe: Solidarität. In dieser schwierigen Lage reden wir nicht über die #Ukraine ohne die Ukraine. pic.twitter.com/zIW9caW7ii