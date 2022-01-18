Нас может ожидать классический «дожим» аутсайдера Александр Опейкин

18.01.2022, 13:05

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Александр Опейкин

На ничью соглашаться нельзя, на переигровку тоже.

Прогноз на матч Народ vs Лукашенко в сезоне 2022.

До весны в основном борьба в центре поля, с большим количеством травм и нарушений. В конце февраля команды чуть приблизятся к штрафной друг друга, возможно обменяются дальними ударами. Поле скользкое, мяч мокрый, все может быть. Команда Лукашенко будет делать ставку на грязную игру, провокации соперника и симуляции, постоянную затяжку времени. Народ будет противостоять самоотдачей, высокой мотивацией и более длинной скамейкой запасных. Несмотря на большое количество травмированных, у Народа достаточно лидеров второго плана, способных взять игру на себя, чего не скажешь о команде Лукашенко, где игра строится вокруг одного возрастного вожака. Скорости и реакция у него уже не те, да и мыслит по старому. Игру с трибун наблюдает старший брат Лукашенко, он же и спонсор его команды. Старший брат то угрожает Народу кулаком, то заманивает его лидеров играть в своей сборной, то грозится младшему брату оторвать уши за такую игру. Младший же постоянно клянчит деньги на новые бутсы и форму.

К весне Народ начнет потихоньку наращивать игру на половине поля Лукашенко, заставляя его команду играть без мяча (что очень выматывает), ошибаться у штрафной, грубо фолить, получая желтые карточки и удаления от арбитров, выливающиеся в длительные дисквалификации. Не поможет даже «свой человечек» в УЕФА.

К осени команда Лукашенко окончательно подсядет. Будет просить игроков у старшего брата. Но у старшего брата скоро своя игра, и разбазаривание игроков может привести к печальным последствиям на своем поле. К этому моменту Народу главное не расклеятся, делать вовремя замены и не совершать глупых ошибок у своих ворот. Все финты Лукашенко давно изучены: показывает влево - значит уйдет вправо; замахивается, но бьет; в пас играть не умеет, больше берет «горлом», чем реальной техникой. Плюс у команды серьезные долги, систематические невыплаты зарплат и призовых. Внутри команды серьезное недовольство игрой капитана, не понимающего тенденций современного футбола и держащего советскую дедовщину внутри коллектива со всеми традициями: пробивание лаптей, лосей, фанерь и прочей крестьянской забавой. Некоторые игроки начнут отказываться выходить на поле.

После сентября нас может ожидать классический «дожим» аутсайдера. На ничью соглашаться нельзя, на переигровку тоже. В игру начнет лезть старший брат, будет давить на арбитров, обещать солидные призовые команде Лукашенко в случае победы. Но в итоге первый пойдет пожимать руки лидерам Народа после финального свистка. В политике все, как в спорте, друзья. Побеждает тот, кому больше нужно.

Александр Опейкин, telegram

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