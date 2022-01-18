Режим уже в феврале лишится около $2 миллиардов от экспорта калия 1 18.01.2022, 13:14

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Что будет с белорусским рублем?

Литовское правительство с 1 февраля прекращает транзит белорусского калия по своей территории. Это связано с санкциями США, вступающими в силу против Беларуськалия в апреле. По оценкам экспертов, Беларусь может лишится примерно $2-3 млрд валютных поступлений из-за запрета транзита, а настроить новые маршруты поставок даже в течение этого года будет проблематично. Как это отразится на валютном рынке и целой отрасли экономики, специально для Myfin.by рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Остановка транзита калия: все плохо. И дело не только в деньгах

На прошлой неделе новости об ужесточении санкций шли одна за одной: сначала Литовское правительство объявило, что с 1 февраля прекращает транзит белорусского калия по своей территории, затем Латвия подтвердила, что будет оказывать содействие этому решению и через свою страну тоже не пропусти белорусский калий, а затем о прекращении контракта заявил один из крупных клиентов Беларуськалия – норвежская компания Yara. Насколько серьезными будут последствия этих решений?

– Действительно, всего за неделю мы перешли от ситуации «санкции не особо работают», когда калий продолжали возить, а Yara его покупать, к абсолютно противоположной. И если с норвежской компанией речь шла об относительно небольших объемах (до 10% всего экспорта Беларуськалия), который можно было бы безболезненно заменить, то остановка транзита калия переводит ситуацию на абсолютно другой уровень. Практически весь белорусский калий шел через литовские порты, которые фактически нечем заменить.

Например, в истории с нефтепродуктами Россия сама заманивала Беларусь – мол, давайте транспортировать нефть через наши порты, а вот с калием уже на российскую помощь рассчитывать не приходится – мощностей на адекватную замену не хватает: нужны большие свободные объемы как железнодорожных составов, так и специальных терминалов в портах. А там за них конкуренция с Уралкалием (российский крупный производитель калийных удобрений).

Ранее была еще надежда на то, что можно будет создать компании-посредники, которые будут поставлять калий не напрямую от Беларуськалия. Но литовское правительство серьезно настроено на соблюдение санкционного режима, было заявление, что все посреднические компании, которые будут пытаться везти белорусский калий также попадут под ограничения. Помогать в соблюдении санкций готова и Латвия. Там заявили, что не допустят транзита калия из Беларуси в обход Литвы – через их территорию и порты.

Подготовится к такому развитию событий, хоть оно и просчитывалось, за год было практически невозможно. Новый портовый терминал в России так быстро не построить.

Возможно, будут пытаться поставлять калий в Китай по железной дороге. Хоть это и значительно удорожает транспортные расходы, но цены на калий на мировых рынках пока позволяют нести дополнительные издержки. Однако все упирается в свободные железнодорожные составы, которые не смогут целиком компенсировать объемы, что поставлялись через литовские порты. К тому же до сих пор нет новостей о подписании нового контракта на поставку калия в Китай. Предыдущий, напомню, закончился в декабре прошлого года. Китай явно ждал момента, чтобы выторговать себе хорошие условия на фоне санкций.

Скорее всего из $2-3 млрд в год, которые Беларусь могла бы получить от экспорта калия в этом году, около 80% средств будет потеряно.

Причем потери пойдут волной не только по химической промышленности, но и всем связанным с нею подрядчикам: пострадают БелЖД, оптовая торговля, логистические компании и другие сектора экономики. В целом мы можем лишится примерно 1-2% роста ВВП в этом году.

Компенсировать потери нечем

Есть ли шанс на то, что выпадающие валютные поступления будут компенсированы экспортом по другим позициям, тем более, что мировые цены на белорусский экспорт сейчас растут?

– Боюсь, что в этом году восстановить экспорт калия при сохранении жесткой позиции Литвы будет практически невозможно. Остальной экспорт пока продолжает в стоимостном выражении расти. Однако большинство международных экспертов ставит на то, что ситуация с ценами начнет стабилизироваться в этом году и рассчитывать на рост экспорта как в 2021-м не приходится. Ирония судьбы еще и в том, что максимальный рост цен наблюдается именно на калийные удобрения. Также не стоит забывать, что под санкционный удар попадают и другие экспортные позиции Беларуси, например, нефтепродукты. Поэтому компенсировать потери фактически нечем.

Что важно заметить, для страны критичным будет не потеря выручки, хотя это тоже важно. Но за прошлый год валютную подушку мы поднакопили, что позволит избежать каких-то серьезных проблем, в том числе с валютой на внутреннем рынке и курсом рубля. Более проблемным станет вопрос поддержки самого Беларуськалия. Это предприятия фактически формирует целый регион, который от него финансово зависит. Теперь придется решать вопрос поддержки занятости, зарплат, социальных выплат, сохранения производственных мощностей и выпуска продукции. Все это потребует серьезных денежных вливаний. Здесь пригодятся 900 млн рублей, которые заложены в бюджет на преодоление последствий санкций.

Инфляция стой. Кто заплатит за сдерживание цен в ритейле?

В рамках борьбы с инфляцией МАРТ заключил соглашение с торговыми сетями о предоставлении скидки 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий граждан (пенсионеры, многодетные). Насколько сильно это реально повлияет на цены и кто в итоге заплатит за этот маневр?

– Это довольно оригинальное для белорусских реалий решение. Хотя можно вспомнить как государственные торговые сети ранее делали нечто подобное, когда делали скидки для пенсионеров. Ключевое отличие в это раз в том, что ответственность за рост цен государство пытается переложить на частный бизнес. Причем на одну только часть этого бизнеса – ритейл, который никаких сверхприбылей не показывает. Тот рост цен выше 10% в год, что мы видим, связан с объективными факторами – удорожанием продуктов питания во всем мире. Поэтому достаточно неожиданно, что контролировать цены вынудили торговые сети.

Тут конечно возникает вопрос, а как в этих условиях будет измеряться инфляция? Будут ли в ИПЦ (индекс потребительских цен) теперь включаться скидочные товары? К тому же мы видели, к чему в течение года привела борьба с ростом цен именно в ритейле: бизнес вернулся к старым практикам смены номенклатуры товара, уменьшения упаковки и прочим «хитростям», чтобы обойти введённые государством ограничения на рост цен. То же самое может произойти и сейчас – ритейл ответит новыми шагами, чтобы компенсировать потери от этой 10%-й скидки. Например, могут фактически повысить цены как на регулируемые государством товары (описанными ранее способами), так и на товары, которые ни в какие списки не входят.

В любом случае за это кто-то заплатит, и этим кем-то будет, к сожалению, ни государство, ни торговые сети, а другие покупатели.

Также возникают вопросы и к списку уязвимых категорий граждан. Там явно охвачены не все действительно нуждающиеся группы людей. Здесь пошли простым путем: чтобы идентифицировать нуждающегося, у него должен быть какой-то официальный документ – удостоверение пенсионера, многодетного или получающего адресную социальную помощь. Но получающих такую помощь у нас в стране около 1%, а людей, живущих на сумму ниже прожиточного минимума, около 5% населения. Это не только многодетные семьи, но и матери-одиночки с одним или двумя детьми, и безработные, и люди с детьми, получающие минимальную зарплату.

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