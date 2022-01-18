«Будто очистился и перезагрузился»: истории белорусов, которые окунаются в прорубь на Крещение 3 18.01.2022, 13:28

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архивное фото: tut.by

Где и как делать это правильно.

Ежегодно 19 января, в праздник Крещения Господня, проходят массовые купания. Intex-press поговорил с жителями Барановичей, которые не первый год окунаются в ледяную прорубь, и узнал, как они решились на это, какие ощущения испытывают и что советуют новичкам.

Роман Иванчик: «В первый раз было очень страшно»

– Первый мой опыт окунания был в 14 лет. Произошло это в купели в Жировичах. Как сейчас помню, было очень страшно, потому что были сильные морозы. Но по итогу мне сильно понравилось. Ощущения, испытанные тогда, даже сложно описать. Сейчас окунания на Крещение стало семейной традицией. И место у нас одно, куда мы едем в этот день – Жировичи. Там каждый год в этот праздник собирается большое количество людей, и не только белорусов. И ты чувствуешь какое-то единение со всеми.

Для меня окунание – это не только вера, но еще и здоровье. Я уверен, что получаю мощный заряд энергии и силы после такого купания. Один раз было, что мне не удалось искупаться, и тот год был тяжелым в плане болезней. В другие разы, когда бывал на Крещенском купании, такого не было.

Тем, кто собирается окунаться впервые, советую хорошо обдумать свое решение. Готов ли ваш организм к этому? Так как это слишком большая нагрузка, особенно на сердце. Я однажды был свидетелем, как человеку стало плохо после окунания в ледяной воде.

Если вы уже все решили, то захватите с собой термос с чаем, чтобы было чем после окунание согреться.

После купания лично у меня наступает чувство необычного очищения, которое трудно передать словами. Становится так легко, кажется, будто очистился и перезагрузился, избавился от всех лишних мыслей, стал обновленным.

Николай Кислач: «Окунаюсь я, а семья – группа поддержки»

– В первый раз я окунулся на Крешение пять лет назад. Как сейчас помню этот момент. Я с детства закаленный, вырос в деревне, так что холодной воды не боюсь. Но это что-то другое. После такой процедуры чувствуешь очищение. НЕ только телесное, но и духовное.

В семье окунаюсь я один, но ездим на водоем всей семьей. Семья – моя группа поддержки, жена – еще и оператор. В основном мы ездим на Мышанку. Один раз были в Жировичах. Мне и там, и там понравилось.

Самое запомнившееся Крещение – в прошлом 2021 году. Проснулся в три часа ночи с диким желанием именно сейчас поехать окунуться. Взял семью, и поехали. На улице минус 23, но вода была теплой.

Конечно, чтобы регулярно окунаться, нужно, как мне кажется, немного подготовить свой организм. Для начала, например, попробовать холодный душ, ванну.

Новичкам советую не забыть захватить с собой полотенце, тапки и горячий чай.

А вообще, мне кажется, вы не пожалеете. Окунание придаст вам бодрости, легкости и чистоты.

Яна Букрей: «Через меня проходит весь спектр эмоций»

– Мое первое Крещение водой произошло, когда мне было 7 лет. До этого мама разрешала мне только умыться из купели, но я очень сильно хотела попробовать окунуться и постоянно настаивала. В итоге это произошло. Сейчас трудно вспомнить, какие эмоции меня тогда переполняли, но с тех пор каждый год мы окунаемся на Крещение.

Я – верующий человек, в нашей семье Крещенские купания – это традиция. Раньше мама организовывала этот процесс, сейчас чаще всего окунаемся по отдельности. Обычно ездили в Жировичи. Не думаю, что место как-то влияет на сам процесс, просто, где кому нравится, тот туда и ездит.

Ощущения – непередаваемые. Освящение, восстановление, очищение, радость, иногда слёзы. Через меня проходит весь спектр эмоций! Я чувствую жар по всему телу, хотя сначала в купель сложно даже зайти из-за ледяной воды. Тот, кто с чистой душой и верой, после богослужения попробует искупнуться – обязательно захочет поехать и в следующем году.

Тем, кто только подумывает об окунании, я бы посоветовала взвесить все «за» и «против» и самому прийти к решению. Не нужно, чтобы кто-то вас заставлял.

Евгений Стремоус: «Родные тоже так хотят, но пока не решаются»

– Окунаюсь на Крещение я уже достаточно давно, без малого скоро будет 10 лет. Для меня это уже стало традицией.

В основном мы с друзьями ездим окунаться в Новогрудок или в Жировичи, так как там святое место и есть специально оборудованная купель. Лично мне запомнилось каждое Крещение. Такое трудно забыть. Совершенно невероятные чувства. Плюс мороз.

Окунаюсь я не потому, что это модно или просто за компанию. Для меня на первом месте вера, в том числе вера, что это помогает укреплять здоровье.

Новичкам могу сказать, что главное. если вы все-таки решились, – не бояться и верить.

У меня после таких купаний появляется чувство легкости. Объяснить трудно, это нужно прочувствовать.

Родные к моей крещенской традиции относятся положительно, наверное, потому, что тоже так хотят, но пока не решаются.

Где и как правильно окунаться на Крещение – советы МЧС РБ:

окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей;

перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви. Лучше использовать ботинки, специальные резиновые тапочки или шерстяные носки. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой;

при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения выпейте горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов из предварительно подготовленного термоса.

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