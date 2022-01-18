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Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

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  • 18.01.2022, 13:32
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Евросоюз призвал немедленно освободить Навального
Алексей Навальный

Его заключение ЕС осудил как политически мотивированное.

Европейский Союз в понедельник призвал Москву немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального в годовщину его заключения, которое ЕС осудил как политически мотивированное.

Об этом говорится в обнародованном 17 января заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Мы снова обращаемся к российским властям с призывом к его немедленному и безоговорочному освобождению без дальнейшей волокиты", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Боррель также осудил последовательную кампанию дезинформации против Навального и его соратников в российских государственных СМИ, а также преследование членов сети Навального.

"ЕС продолжает решительнее осуждать попытку убийства господина Навального путем отравления военно-химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Мы призываем Российскую Федерацию расследовать это в полной прозрачности и без дальнейших задержек, а также полностью сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия ", – добавил Боррель.

Навальный был доставлен в Германию для лечения в августе 2020 года после того, как в Сибири его отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Российское правительство отрицает свою причастность к отравлению и исключает заключения экспертов. Дело Навального привело к новой волне санкций против России, обвиняющей Запад в клеветнической кампании против нее.

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