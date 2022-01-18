Белорусы показали чудеса уворачивания от сорванных крыш: видеофакт
- 18.01.2022, 13:41
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Сильный ветер сохраняется и сегодня.
В Беларуси последний дни объявляют оранжевый уровень опасности из-за шторма. В минувшую пятницу, 14 января, был даже красный, самый последний. Сильный ветер в стране срывает крыши, ломает билборды, деревья. Страдают люди. 18 января, вероятно, будет не лучше, пишет telegraf.by.
Чудеса уворачивания
Так, в Сети появилось видео, как женщина в Молодечно чудом увернулась от летящего мимо листа покрытия крыши. Это случилось 14 января. Тогда ветер достигал 25-27 м/с.
В Волковыске в тот же день произошла похожая ситуация. Мужчина также чудом смог увернутся от летящих кусков какого-то материала, вероятно, сайдинга. Он шел по дороге, поднял голову и увидел, что пластмасса летит прямо на него. И успевает отскочить. После чего быстро убегает.
Еще и метель
Кстати, 17 января, в понедельник, к сильному ветру добавился и снег. Из-за получившейся метели, например, водители сообщали о нулевой видимости на трассе М6:
Трассу М1 также занесло снегом:
В Солигорске тоже было не сладко:
Кстати, в этот же день из-за непростых погодных условий в Национальном аэропорту Минск 17 января со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет.
В аэропорту Минска самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Начались проблемы с другими рейсами
Снова оранжевый уровень опасности
На 18 января белорусский синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности.
«18 января (вторник) на большей части территории ожидается усиление северо-западного ветра ночью порывами до 19-24 м/с, местами 25-27 м/с, днем до 15-20 м/с, местами 21-24 м/с», — сообщили в Белгидромете.
Поэтому МЧС советует белорусам:
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В целом 18 января синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Максимальная температура воздуха днем составит 0..-6°С.
А что ждать еще?
По прогнозу Белгидромета, 19 января скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, днем по западу возможен дождь. Местами прогнозируется туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью от -3°С по западу до -12°С востоку Беларуси, при прояснениях -13..-15°С; днем -4..+2°С.
20 января погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Эстонией. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -3..+2°С.