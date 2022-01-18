Cплошная карикатура Игорь Яковенко

18.01.2022, 13:44

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Игорь Яковенко

Путинская Россия – это пародия на Советский Союз.

В этот день 250 лет назад 17 января 1772 года в результате государственного переворота в Датско-Норвежском королевстве был арестован немецкий врач Иоганн Струэнзе, который был фаворитом королевы и от имени королевской четы проводил реформы. Реформы эти сводились к следующему: свободе печати, эффективности правительственной власти, упорядочению государственных финансов, судебная реформа, отмене пыток, улучшение положения крестьян, замене натуральных повинностей денежными, равенство прав граждан, отмене привилегий дворянства и пр. А еще он спас датчан от оспы, занимался вакцинированием. После ареста его четвертовали. Арест и казнь были встречены бурным ликованием глубинного датско-норвежского народа. Это так, о судьбе реформаторов, хозяйке на заметку…

К текущим событиям. Ровно год назад Алексей Навальный вернулся в Россию. С тех пор он в тюрьме.

Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

Год назад в связи с его арестом прошли протесты почти во всех городах России. Все закончилось массовыми репрессиями. Только 23 и 31 января полиция задержала свыше десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более ста уголовных. Десятки участников акций в поддержку Навального находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.

В течение 2021 года российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с Навальным, а также все что связано с Ходорковским и другими лидерами даже не оппозиции, а инакомыслия.

Сегодня 17 января в десятках городах мира анонсированы акции в поддержку Навального. В России они не планируются. Была попытка провести одиночный пикет. Пикетчик смог простоять 10 минут… За минувший год страна кардинально изменилась. В списке экстремистов и террористов 11 725 человек. В том числе сторонники Навального и члены его команды..

Год начавшийся с ареста Навального завершился безумным требованием капитуляции от США и НАТО. Требованием, которое было на 100% предсказуемо отвергнуто.

И теперь Путин фактически загнал себя в угол, оказавшись перед выбором: либо начать самоубийственную войну, либо потерять лицо, представ в виде человека, который разбрасывается пустыми угрозами.

На вопрос, каким будет ответ России в том случае, если Запад не примет условий России, Путин сообщил, что он будет советоваться с экспертами. Разумный человек посоветовался бы с экспертами до того, как предъявлять ультиматумы. Ну, так то разымный…

Вчера, а точнее сегодня ночью в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" "эксперты" дали свой анализ ситуации.

Вот совет Путину от видного аналитика Ж:

"2021 год был последним мирным годом для Европы. Решение может быть только силовое. Злобин (обращается к американскому политологу – И.Я.) – прекращайте ездить в Нью-Йорк! Скоро этого города не будет! Европы не будет. Киева, Варшавы, Лондона не будет".

После чего Ж. с особой свирепостью набрасывается на Сидорова, декана ф-та мировой политики МГУ, углядев недостаточную воинственность в его позиции. Попытки несчастного Сидорова добиться прощения ссылками на то, что президентом на его факультете работает депутат от ЛДПР Слуцкий (псевдоним "зайчутка") декана Сидорова не спасли. Приговор – "пацифист" был окончательным…

Соловьев подвел под нынешний демарш Путина теоретическую базу:

"Кто посчитал ядерной войне все погибнут!? Кто сказал, что в ядерной войне не может быть победителей?! А я считаю, что может быть победитель – Россия!".

Ему вторит Яков Кедми:

"В случае ядерной войны Россия понесет ущерб, а США будут уничтожены!!!! Такой земли не будет!! как и Европы. Россия останется, а на территории США еще тысячу лет ничего расти не будет".

Неделей раньше Кедми уже радовался, что Москва нанесла Вашингтону три "удара". Первым из них, по его словам, стали успехи РФ в области создания новейших образцов вооружения, вторым — выдвижение в адрес НАТО требований о гарантиях национальной безопасности. Третий удар, по мнению Кедми – заявление Путина, что "российская сторона больше не заинтересована в десятке бесполезных переговоров, ей интересны конкретные решения".

"Этот третий удар уже не оставил США шансов на маневры и загнал в глухой угол. Они потеряли все. Можно не сомневаться, что в январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта", — предрек Яков Кедми, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". То, что Запад отверг ультиматум России Кедми совершенно не смущает. Он по-прежнему продолжает изрекать несусветную злобную чушь с видом пророка, несущего всеет истины.

Для полноты картины той "экспертизы", которая может быть предложена Путину для принятия решения, мнение "политолога" Евстафьева:

"Надо заставить США принудить Великобританию к денуклеаризации! ибо неча!!! Британия – это обезьяна с гранатой!!" .

Российская экспертиза в последние дни достигла уровня Кукрыниксов. Вместе с российской политикой и дипломатией…

Карикатурность проявляется во всем. По сути, Путинская Россия – это карикатура на Советский Союз, в котором, несмотря на все его пороки, было то, что позволяло хоть какое-то время конкурировать с Западом. Сегодня с мировым технологическим и экономическим лидером пытается конкурировать страна, у которой ядерной программой руководит мракобес Ковальчук (в СССР этим занимались Курчатов и Сахаров), а космической отраслью занимается не человек уровня Королева, а извиняюсь за выражение, Рогозин. В общем, сплошная карикатура…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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