Режим Лукашенко — главный должник России 18.01.2022, 13:53

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Далее идут Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам.

В 2022 году обслуживать свой государственный долг Беларусь собирается в том числе за счет получения новых займов у России, сообщает БелТА.

Долги перед Россией существенно увеличились и у других государств: у Индии, например, плюс 74 %, почти до трех млрд долларов, и у Бангладеш — плюс 37 %, до 3,3 млрд .

Но именно Беларусь заняла место лидера в докладе Всемирного банка. Далее идут Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам. Украина с задолженностью в 600 млн долларов занимает девятое место. Больше всех сократили объем обязательств Вьетнам (на 10 % до 1,5 млрд долларов) и Сомали (на 19 % до 755 млн).

Ранее стало известно, что в 2022 году обслуживать свой государственный долг наша страна собирается в том числе за счет получения новых займов у России. Об этом заявил глава Минфина Юрий Селиверстов. Он уточнил, что в общей сложности выплатить придется 10 млрд белорусских рублей. «Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России», — объяснил чиновник. Также Минск работает с Евразийским фондом стабилизации и развития. Его Россия использует для проведения части кредитов Беларуси. Благодаря этому есть возможность использовать для погашения долгов свои валютные остатки.

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