Ученые: В первые шумерские колесницы запрягали не лошадей 18.01.2022, 14:00

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Шумеры очень ценили этих животных.

В первые шумерские колесницы запрягали не лошадей, а помесь домашних ослиц с сирийскими куланами. Результаты исследования с применением ДНК-экспертизы опубликовал научный журнал Science Advances (перевод — rusjev.net).

Первое шумерское изображение похожих на лошадей животных ученые обнаружили на двух декоративных панелях, известных под названием «Штандарт войны и мира». Ученые считают, что эти панели были созданы 4,5 тыс. лет назад. В клинописных глиняных табличках того времени эти животные упоминаются под названием «кунга». Шумеры очень ценили «кунга» — согласно табличкам, они стоили примерно в шесть раз дороже обычных ослов.

Одомашненные лошади появились на Ближнем Востоке не ранее второго тысячелетия до нашей эры, то есть полвека спустя создания «Штандарта». Поэтому ученые до недавнего времени не знали доподлинно, кем были «кунга» — лошадьми или какими-то иными животными. После проведения экспертиз оказалось, что это были не лошади, а помесь домашних ослиц и вымерших в начале прошлого века сирийских куланов.

Благодаря этому шумеры получили возможность пользоваться боевыми колесницами за 500 лет до того, как в регион попали первые одомашненные лошади.

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