«У нас полно инструментов для борьбы!» 18.01.2022, 14:06

Фото: Charter97.org

Просто нужно вспомнить все то, чему мы научились.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— У нас полно инструментов для борьбы!

Мы в любом случае будем продолжать бороться, но нам нужно вспомнить все то, чему мы научились.

Помните, громкие акции стоп-бензин, которые здорово так пугали власти с каждым повышением цены. Суть была простой — в одно и то же время автолюбители должны были начать заправлять по два литра топлива на бензоколонках, расплачиваясь мелкими купюрами. Планировалось, что затем автомобили участников акции колоннами проедут по центральным улицам городов.

А 2017 год, когда всех белорусов объединило введение декрета о тунеядцах. С того момента люди начали понимать, что проблема соседа и непосредственно касается и его. К людям, которые не хотели работать на режим, присоединились практически все. Никто не остался равнодушным. Это наши ростки солидарности, к которой мы все-таки придем.

Ну и конечно же громкий 2020 год, который нас научил сразу нескольким новым инструментам: самые массовые протесты в истории Беларуси, стачки практически на всех крупных предприятиях и вера в то, что мы победим.

Важно не потерять эти навыки и закрепить их. Мы не сдаемся, а наращиваем силы и знания. Мы обязательно победим.

Жыве Беларусь!

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