Александра Герасименя продала медаль чтобы поддержать свободных спортсменов 1 18.01.2022, 14:34

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Александра Герасименя

Белорусский фонд спортивной солидарности сейчас занимается иском к УЕФА и АБФФ.

Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя продала бронзовую олимпийскую медаль Рио-2016. На NFT-аукционе ее купили за 19 700 долларов, сообщает euroradio.fm.

В декабре 2021-го Герасименя продала за 27,5 тысячи долларов серебряную медаль Олимпиады 2012-го в Лондоне (50 метров вольным стилем). На аукционе еще продается серебро, завоеванное в Лондоне на дистанции 100 метров вольным стилем.

Весной 2021-го Александра Герасименя продала на eBay золотую медаль чемпионата мира 2012 года за 16,1 тысячи долларов. Средства пошли на поддержку деятельности Белорусского фонда спортивной солидарности. Недавно им собирались средства для оплаты иска, поданного в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по делу против УЕФА и Белорусской федерации футбола.

В прошлом году в отношении руководительницы Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени в нашей стране завели уголовное дело за "призывы к совершению иных действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь...". Она с осени 2020-го живет за границей.

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