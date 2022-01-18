закрыть
18 января 2022, вторник, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ябатька Соболенко допустила 12 двойных ошибок и назвала болельщиков «дебилами»

10
  • 18.01.2022, 14:52
  • 12,378
Ябатька Соболенко допустила 12 двойных ошибок и назвала болельщиков «дебилами»
фото: getty images

Провластная спортсменка оскандалилась на Australian Open.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла №128 Сторм Сандерс в первом круге Australian Open (5:7, 6:3, 6:2), передает tribuna.

Белоруска подала семь эйсов и допустила 12 двойных, австралийка – два эйса и 11 ошибок соответственно.

Соболенко прервала серию из трех поражений, которая началась на прошлогоднем итоговом.

По ходу второго сета она сказала тренеру: «Это не теннис. То, что я делаю, – это не теннис».

При счете 5:3, 40:0 Соболенко подавала на второй сет, но не попала в квадрат, потому что мяч задел сетку. Послышались тихие аплодисменты. Соболенко повернулась в сторону трибун и сказала «спасибо» на английском.

Затем она сделала двойную, попав вторым мячом в сетку, и жестом попросила трибуны пошуметь. Зрители поаплодировали, после этого она сказала на русском: «Дебилы, #####».

Сет Соболенко выиграла с третьего сетбола и сказала: «Идиоты просто».


популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип