Ябатька Соболенко допустила 12 двойных ошибок и назвала болельщиков «дебилами» 10 18.01.2022, 14:52

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фото: getty images

Провластная спортсменка оскандалилась на Australian Open.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла №128 Сторм Сандерс в первом круге Australian Open (5:7, 6:3, 6:2), передает tribuna.

Белоруска подала семь эйсов и допустила 12 двойных, австралийка – два эйса и 11 ошибок соответственно.

Соболенко прервала серию из трех поражений, которая началась на прошлогоднем итоговом.

По ходу второго сета она сказала тренеру: «Это не теннис. То, что я делаю, – это не теннис».

При счете 5:3, 40:0 Соболенко подавала на второй сет, но не попала в квадрат, потому что мяч задел сетку. Послышались тихие аплодисменты. Соболенко повернулась в сторону трибун и сказала «спасибо» на английском.

Затем она сделала двойную, попав вторым мячом в сетку, и жестом попросила трибуны пошуметь. Зрители поаплодировали, после этого она сказала на русском: «Дебилы, #####».

Сет Соболенко выиграла с третьего сетбола и сказала: «Идиоты просто».