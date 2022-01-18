Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение 4 Юрий Бутусов, «Фейсбук»

18.01.2022, 15:10

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фото: novorosinform.org

Фронт поддержки расширяется.

Это просто грандиозное продвижение для украинской обороноспособности и внешней политики, которое трудно переоценить. Фронт поддержки Украины расширяется.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит в Украину «легкое противотанковое вооружение». И тут дело даже не в том, что у нас любое вооружение в огромном дефиците и запасы скромные.

Это уже не только США. Не только Турция.

Страна НАТО, одна из ведущих держав мира и Европы, где проживают и владеют собственностью самые влиятельные российские олигархи и чиновники, показала, что готова быстро и без долгих церемоний отправить целый самолет современного оружия в Украину — и потом поставить Путина перед фактом. Трудно это переоценить — по сути Лондон показал сегодня Москве, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украине будет оказана экстренная помощь вооружением, и по отработанному маршруту транспорты полетят одни за другим. А ведь россияне так любят Лондон.

А это значит, что у нас не закончатся боеприпасы. И значит, не только США нам помогут — фронт поддержки расширяется. А там для самообороны кроме борьбы с бронетехникой могут поступить и системы ПВО, и современная артиллерия.

США уже рассматривают возможность поставок в ближайшее время в Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Стингер.

Фронт поддержки Украины расширяется.

Возможность быстрого восполнения боеприпасов и современных систем вооружения — критически важна в случае активизации боевых действий. И это резкое повышение украинских возможностей. Военные технологии НАТО на поколение опережают российские, и в гонке обычных вооружений Россия не имеет никаких шансов превзойти боевую технику стран НАТО.

Что именно поставят — выясним в ближайшее время, в сообщении это пока не расшифровано. В категорию «легкое противотанковое вооружение» можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии. Это определение вряд ли можно отнести к противотанковым ракетным комплексам Javelin и Brimstone, которые состоят на вооружении британской армии, но этого нельзя исключить, смотря что считать «легким».

У британцев на складах старые гранатометы LAW80 — отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов — NLAW/MBT LAW шведского производства. Новейшая модификация MBT весит всего 12 кг и может поражать цель как Джавелин либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая часть тандемная.

Согласно военной доктрине Великобритании, Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, и поставки оружия — это начало реализации этой военной доктрины.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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