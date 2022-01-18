Вслед за «казусом белли» Лукашенко придется сидеть на скамье подсудимых в Гааге 3 Вера Перовская, newssky.com.ua

18.01.2022, 15:27

7,866

Учения в Беларуси могут сыграть злую шутку с узурпатором.

17 января Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения, которые пройдут у границ Украины.

Начало учений запланировано на февраль. Мероприятия будут проводиться на западных и южных границах Беларуси.

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом РФ еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, белорусском балконе, провести солидные учения», — в частности, заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, «учения не должны стать исключительно белорусскими». Он отметил, что «это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)».

Среди прочего, он отметил, что у границ Беларуси идет наращивание контингента Украины, тем самым процитировав роспропаганду.

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны», — заявил Лукашенко

Так называемые военкоры мгновенно подхватили новость и преподнесли ее на собственный лад. На всех углах они трубят, что «на фоне заявлений Лукашенко о наращивании сил ВСУ на белорусской границе, в ближайшее время пройдут крупные совместные учения России и Беларуси «Союзная решимость».

«Беспокоит» Беларусь не только Украина, которая укрепляет границы из-за наплыва нелегальных мигрантов, но и… НАТО.

К примеру, на замначальника Генштаба ВС Беларуси — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко заявил Лукашенко о милитаризации европейских стран. По его словам, численности натовского контингента хватит для того, чтобы спровоцировать и развязать любой международный конфликт.

К слову, февраль для учений выбран неслучайно.

Именно в феврале 2022 года должен состоятся обещанный Путину референдум по конституции Беларуси, который даст старт транзиту… Но только в том случае, «если не начнется война».

«В феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум», — в частности, сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что эти сроки реальны и действительны, «если не начнется война». Но он уверен, что это — «из области фантастики».

Январские события в Казахстане продемонстрировали Лукашенко, что любой транзит не дает никаких гарантий.

Назарбаев был президентом Казахстана в течение 30 лет и лишь в 2019 году передал пост Касым-Жомарту Токаеву, сохранив при этом серьезное влияние на политику и экономику страны.

Всего за несколько дней в январе 2022 года он лишился поста главы Совета безопасности Казахстана, который он имел право занимать пожизненно. Люди Назарбаева теряют позиции в бизнесе и власти, их лишают активов и отстраняют от «кормушки». Кроме того, в России говорят, что сам Назарбаев «давно умер и [его] похоронили».

Теперь ни о каком транзите в Беларуси не может быть и речи, как и поглощения РБ Россией в рамках Союзного государства. Вне зависимости от того, какие гарантии предоставят в России Лукашенко, они не будут стоить той бумаги, на которой написаны.

Последний диктатор Европы будет держаться за кресло до последнего… даже ценой войны с Украиной.

В частности, Лукашенко может сам или по приказу Путина организовать на украинско-белорусской границе инцидент, который РФ использует в качестве казуса белли для вторжения в страну.

Только вот к Украине сейчас приковано внимание всего мира, и любые маневры видны как на ладони. Не случилось бы так, что вслед за казусом белли Лукашенко придется сидеть на скамье подсудимых в Гааге… вместе или (что обидно) вместо Путина…

Кроме того, учения в Беларуси могут сыграть злую шутку с самим Лукашенко. Путин может задействовать прибывших в Беларусь солдат в качестве «аргумента» на тот случай, если Лукашенко решит соскочить с союзной телеги…

Вера Перовская, newssky.com.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».