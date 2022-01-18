«Двушка тут стоила $43 тысячи долларов, а в Новой Боровой — 80» 2 18.01.2022, 15:44

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Что происходит с недвижимостью в перспективном поселке под Минском.

Мы продолжаем исследовать пригороды и сегодня расскажем вам о небольшом поселке, который занял удачную позицию — напротив Кургана Славы, между Смолевичами и Минском. Благодаря такому неплохому месторасположению, в Слободу (а речь именно о ней) то и дело приходят застройщики, увеличивающие агрогородок на несколько домов и несколько сотен жителей. Журналисты realt.by узнали, сколько тут стоит жилье, и почему местные жители не спешат перебираться в Минск.

Для начала разберемся с названием. Слобода — топоним в наших краях весьма распространенный. Мы рассказываем про ту, которая располагается рядом с трассой М2, по дороге на Колодищи, Смолевичи и Национальный аэропорт. В некоторых источниках этот поселок носит название Озерицкая Слобода (собственно так называется и местный сельсовет), однако на большинстве карт Слобода — это просто Слобода.

Десять минут от Уручья по скоростной трассе и вот мы уже на месте. Осматриваться по сторонам — и прихорашиваться некогда: сворачиваем направо и сразу же оказываемся в центре событий. По одну сторону — храм, по другую — школа, по третью — сельсовет, по четвертую — магазин «Родны кут». Собственно вот оно, сердце поселка.

Здесь же, в самом козырном месте, располагаются и самые высокие дома населенного пункта — жилой комплекс «Новая Слобода». Бело-зеленые и бело-синие дома, построенные пару лет назад, разнообразят «агрогородкской» пейзаж и вносят нотку неожиданности в традиционные деревенские очертания.

В полдень у главного поселкового магазина немноголюдно, поэтому мы сразу идем во двор новостройки и замечаем неплохую детскую площадку в обрамлении невысоких туй. Здесь же встречаем первых собеседников — молодых родителей с шустрой малышкой.

− Мы живем здесь третий год. В принципе, тут все хорошо. Но минус с детками — трудно попасть в детский сад, хоть он и находится у нас под боком. Мы встали в очередь с самого рождения, но пока нас не берут. Сюда ходят из всех ближайших деревень, и мест всем не хватает. Нам, к примеру, предлагают ехать в поселок Орешники Смолевичского района. Туда детей централизованно возит автобус, но хотелось бы пойти все же рядом с домом. Обещают взять в следующем году — вот, ждем. Вообще, еще одного садика Слободе не хватает, как и хороших детских площадок. В школе детей тоже много, она работает в две смены. Знаю, что некоторые родители возят детей в Минск.

− А вы как в Слободу попали?

− Мы переехали сюда из Сокола. Там снимали квартиру, здесь купили свою. В целом, если не брать вопрос с садом, то нам нравится. Тихо, спокойно, плюсы есть.

− А отдыхаете где?

− Ну где? Ездим в Уручье или в «Дана Молл». Это 10−15 минут. Машина есть, да и маршрутки ходят с самого утра и до позднего вечера. С транспортным сообщением вопросов нет вообще. Магазинов вот не хватает. Обещали нам «Виталюр» построить, но некоторые тут выступили против — мол, там спортивная площадка для детей. Так и заглохло пока. Говорят, что на поле хотят построить еще десяток жилых домов и детский сад. Но это только планы.

− А поликлиника есть?

− Есть амбулатория, там и педиатр, и терапевт. Если нужно, едем в Смолевичи.

− А почему вы в Соколе не остались?

− В Соколе, когда мы строились, были варианты двушек только от 60 тысяч долларов, в Новой Боровой — от 80 тысяч, а тут мы за 43 тысячи двухкомнатную квартиру взяли. А по большому счету в Слободе оказалось даже удобнее, чем в Соколе. Нам до города и всей инфраструктуры ближе, чем им. Это направление перспективнее, и пока что мы не пожалели, что переехали.

Идем дальше и рассматриваем местную школу. Необычная башенка делает здание слегка похожим на Хогвартс. Если бы я была ребенком, мне бы точно это понравилось.

Тут же рядышком и тот самый садик, в который пока не взяли дочку ребят переехавших из Сокола.

Продолжаем наш путь и попадаем в квартал пятиэтажек. Здесь их около десятка. Судя по состоянию, все построены недавно. В основном, кирпичные, но есть и панель.

Кстати, перед нами — самая свежая новостройка в Слободе. Аккуратную панельную пятиэтажку застройщик «Миракш инвест» сдал в эксплуатацию только в прошлом году. Квартиры здесь можно было приобрести в свободной продаже. Метр в однушках и двушках стоил одинаково: от 1850 рублей (750 долларов). Сейчас у застройщика свободных квартир уже нет. Мы нашли один вариант на вторичке — за однокомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра (без ремонта) просят 38 тысяч долларов.

Учитывая сильный ветер и периодически идущий снег, прохожих на улице совсем немного. За час-полтора, что мы провели в Слободе, нам встретилось всего несколько человек. Не считая первой семьи, это школьник, выгуливающий собаку, да люди на остановке. В общем, если вы устали от нетворкинга и коммуникаций, а социофобия стала вашей хронической болячкой, Слобода — отличное место для жизни.

Впрочем, нам повезло − в одном из дворов мы замечаем хорошо утепленную женщину и спешим с ней пообщаться. На наш вопрос, как ей живется в Слободе, она говорит, что не совсем местная — живет в деревне Сосновая, что в паре километров отсюда. А в Слободу ходит пешком на йогу и на массаж.

− Мы переехали в «деревню программистов» полгода назад. Я сначала все в Минск ездила, а потом узнала, что и в Слободе многое есть. И массаж, и йога детская, и танцы, и единоборства. Вчера вот пришла прописываться в местный сельсовет, так справились за 15 минут. Была приятно удивлена. Мне вообще тут все нравится, детей хорошо растить. Вот нашла в Слободе на рынке фермеров, у которых беру и молоко, и яйца, и творог. Тут все можно найти, если захотеть. Единственная проблема — маршрутка в нашу деревню Сосновую не ходит. Чтобы сесть на нее, надо идти на трассу. В темное время суток, конечно, вариант не очень. Тем же, кто в самой Слободе живет, жаловаться не на что — у них есть маршрутки, автобусы и электричка. Я знаю, что сюда многие из города переезжают.

Решаем обойти агрогородок кругом. Рядом с новым пятиэтажным домом обнаруживаем пустырь и какие-то недоснесенные постройки. Вероятно, это место еще будут расчищать и застраивать. Пока же выглядит не очень уютно.

Чем ближе мы подходим к трассе, тем сильнее становится шум от нее. В отсутствие людей и каких-либо звуков, слышно только проезжающие мимо машины. И это мы стоим во дворах, даже не выходя на первую линию. Спросить о том, не мешает ли жителям Слободы постоянный гул, не у кого. Дворовые пространства пусты.

Гуляем внутри тех самых разноцветных кубиков (эти трехэтажные дома были построены в 80-х годах) и понимаем, что люди тут живут довольно открытые — двери многих подъездов в поселке не имеют домофонов. А вот придомовые территории оставляют желать лучшего: хаотичная парковка, неухоженность.

Сделав кружок по многоквартирной части поселка, мы вновь попадаем на центральную площадь. Видим небольшой рынок (скорее всего, именно тут обитают те самые фермеры, о которых нам рассказывала предыдущая собеседница) и автобусную остановку.

В целом, с инфраструктурой в Слободе — все неплохо. В агрогородке работают магазины, аптека, амбулатория, почта, парикмахерская, фитнес-студия, кафе и банк. Если же чего-то нет, то за ним всегда можно съездить в Смолевичи или Минск.

Что сейчас продается в Слободе?

Если брать вторичку, то сейчас в Озерицкой Слободе продается чуть более 25 квартир. Среди вариантов, как жилье с тех самых «кубиках» рядом с трассой, так и квартиры в новостройках.

Самый недорогой вариант — двухкомнатная квартира в трехэтажке 1986 года постройки площадью 53 «квадрата». За жилье с обычным ремонтом просят 37,9 тысячи долларов.

За 43,9 тысяч долларов можно приобрести готовую ко въезду однокомнатную квартиру в ЖК «Новая Слобода».

А вот эта современная 39-метровая однушка с техникой и мебелью в доме 2020 года постройки продается за 50,9 тысяч долларов.

За 55 тысяч долларов можно претендовать и на двушку — 55-метровая двушка в кирпичном доме стоит именно столько.

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