Максим Кац: После Казахстана наблюдать за метаниями Лукашенко действительно интересно 18.01.2022, 15:59

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Максим Кац

У народа Беларуси есть большое преимущество.

Политический аналитик Максим Кац считает, что в теперешнем белорусском сюжете особенно актуальны и связаны две, на первый взгляд, разных темы — грядущая конституционная реформа и участие белорусских войск в контингенте ОДКБ.

— Чтобы эту связь объяснить, нужно посмотреть на текущую ситуацию в Казахстане, где миссия ОДКБ, которую, по словам белорусского автократа, Лукашенко и Путин разработали за час, быстро сворачивается и отправляется по домам, — предлагает Максим Кац. — Сегодня ситуация выглядит следующим образом: президент Токаев до предела лихо воспользовался массовой протестной активностью и под шумок подавления митингов и наведения порядка «зачищает» руководство страны от окружения Назарбаева.

Мы уже две недели не знаем, что с самим Елбасы. Но его судьба уже не важна: все остальные события говорят, что как политический субъект он не существует.

Нынешние события в Казахстане — как будто альтернативная история в 2011 году, где Дмитрий Медведев использует массовое недовольство фальсификацией парламентских выборов, отстраняет Владимира Путина от власти, а его ближайшее окружение, родственники и друзья по дзюдо кто бежит в эмиграцию, кто отправляется в СИЗО, а кто и гибнет при максимально сомнительных обстоятельствах. Сейчас это подзабылось, но в постпротестные 2012-2012 годы госпропаганда такую конспирологию настойчиво продвигала. Поиск предателей внутри — это естественный рефлекс для таких режимов.

Казахстанскую ситуацию аналитик называет «самым жутким для любого автократа» поворотом: компромиссный и безликий преемник без опоры в силовых и политических элитах выходит из-под контроля и за неполные две недели расправляется не только с собственным «крестным феем», но и с его наследием. А ведь именно о таком сценарии транзита власти и в России, и в Беларуси рассуждали в последние годы как о приемлемом.

— И вот теперь он оборачивается полным фиаско по всем пунктам: и лидер пропал, и его ближайшее окружение уносит ноги от новой власти. Ни сохранить себя, ни передать власть наследственным образом, ни даже защитить собственную семью не вышло, — констатирует Максим Кац. — А самая злая ирония в том, что если все так, как выглядит, то два соседних автократа сейчас наперебой хвастаются, что помогли номинальному президенту отстранить от власти «отца нации» и его клан, то есть своими руками сделали то, чем стращают своих граждан и себя долгие годы.

И тут мы переходим к конституционной реформе в Беларуси, в общем стремящейся повторить опыт Казахстана, который оказался вовсе не успешным.

В надежде сбить протестную волну Лукашенко анонсировал еще в 2020 году некие поправки к Конституции, намекал, что после этого проведет досрочные президентские выборы и, скорее всего, даже покинет пост президента… Судя по всему, план был в том, чтобы Лукашенко пересел в другое кресло — председателя ВНС, которое имеет полномочия почти неограниченные.

До сих пор непонятно, как это собрание будет формироваться, но уже точно понятно, как не будет: ни в коем случае не на прямых выборах. Фактически, в Беларуси появится второй этаж власти — недосягаемый для обычных граждан, никому не подотчетный, но имеющий при этом статус «высшего представительного органа народовластия».

Как Лукашенко кажется, это кресло не имеет недостатков президентского поста. А точнее, главного недостатка: необходимости проходить через выборы и черпать в них легитимность, что у него не получилось и никогда больше не получится.

Аналитик подчеркивает: попытка правителя остаться у власти «ровным счетом ничего не меняет».

— В Беларуси нет запроса на новую Конституцию. Есть запрос на другое — чтобы Лукашенко перестал незаконно удерживать власть и наконец-то ушел. Его токсичность и легитимность настолько высоки, что сейчас автоматически транслируются на любой документ и любой нормативный акт. После смены власти все их нужно будет выкинуть в мусорку и начать обсуждение заново.

Транзит власти в Беларуси по казахстанскому сценарию сейчас попросту невозможен: у Лукашенко нет никакого авторитета и уважения ни в обществе, ни где-либо еще.

Но наблюдать за его метаниями действительно интересно. Осознание того, что статус-кво не удержать, наталкивается на действительность, где изменить этот статус-кво тоже невозможно. Ведь Назарбаев уступал место президента совсем не в том состоянии, в котором сейчас находится Лукашенко. Деньги были, лояльность граждан и элит была, никаких протестных настроений, тишь да гладь, да божья благодать была в Казахстане. Но даже в такой прекрасной ситуации ничего не получилось, концепт властного тандема не протянул и трех лет.

Но у Беларуси над Казахстаном и Россией есть большое преимущество. Когда у Лукашенко ничего не получится, и власть он неизбежно потеряет (в очень обозримом будущем), у белорусов есть понимание, куда страна хочет двигаться — к конкурентной демократии западного образца, и развиваться, чтобы становиться богаче.

Эти вещи стали возможны благодаря тому, что произошло в 2020 году, когда белорусское общество проснулось и твердо, но мирно показало, что теперь все будет не так, как раньше.

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