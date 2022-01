Диетологи назвали шесть простых правил для избавления от лишнего веса без усилий 4 18.01.2022, 16:31

10,576

Они доступны каждому.

Диетологи Рональд Смит и Билл Брэдли назвали шесть простых и эффективных правил, которые помогут избавиться от лишнего веса без особых усилий. Их слова приводит Eat This, Not That!

Смит отметил, что строгие диеты и отслеживание каждого съеденного куска слишком изнурительны. В качестве альтернативы он предложил комплексный подход, состоящий из несложных правил, которые просто внедрить в жизнь.

Во-первых, по мнению диетолога, важно пить больше воды — быстрее насытиться и избежать переедания поможет выпитый перед едой стакан воды. Диетолог Билл Брэдли добавил, что сохранение легкого чувства голода в течение дня — не менее эффективный метод для борьбы с лишним весом. «Я думал, что это правило окажется самым трудным, но оно, наоборот, оказалось самым простым. Главное здесь — не считать калории, а выработать привычку не переедать», — отметил он.

Брэдли признался, что раньше любил съедать что-нибудь сладкое во второй половине дня, но потом в его жизни появились яблоки. Диетолог выбирает самые хрустящие и вкусные яблоки и перекусывает ими после обеда.

Еще одно важное правило для похудения — не пропускать завтрак. Смит объяснил, что, когда организму приходится слишком надолго оставаться без еды, он начинает откладывать жир про запас. «Этот трюк заставит ваш мозг думать, что вы съели больше, чем на самом деле», — сказал Смит и поделился секретом: он предложил использовать тарелки поменьше, чтобы небольшое количество еды выглядело как порция большого размера.

Также диетологи посоветовали использовать средиземноморскую диету как образец для составления сбалансированного меню. Она подразумевает потребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности молочные продукты, мясо и птицу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».