Новый статус Назарбаева 10 Игорь Эйдман

18.01.2022, 16:39

20,698

Нурсултан Назарбаев

Такая же участь ждет и Путина

Назарбаев нашелся. Бывает с пожилыми людьми. Деменция. Пошел за хлебом в соседний магазин, забыл дорогу домой и потерялся. Так его с авоськой в руках и нашли. На скамейке спал, растерянный, несчастный. Добрые люди проводили до дома, отдали старика его старухе.

После он выступил с обращением. Отстаньте от меня все, говорит, я никакой не Елбасы (слово-то какое пахабное придумали), а простой пенсионер, нахожусь в столице нашей родины на заслуженном отдыхе. В домино на скамейке с другими пенсионерами играю, политикой не интересуюсь, если есть у кого, какие-то ненужные старые вещи, присылайте - не откажусь, сами знаете, на пенсию сейчас тяжело прожить.

А если серьезно, судя по сегодняшнему видеообращению Назарбаева и полной зачистке его родственников на руководящих должностях, "великий Елбасы" в мгновение ока превратился в ничто, в пустое место. И вынужден смириться с новым своим статусом.

Такая же судьба ждет и другую мнимую величину - Путина. В один прекрасный день и этот надувной великан мгновенно лопнет, только пахучие брызги в разные стороны разлетятся. Путь ничтожества из грязи в князи чаще всего заканчивается возвращением в исходное состояние.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».