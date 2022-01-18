Новый статус Назарбаева

Новый статус Назарбаева10
- Игорь Эйдман
- 18.01.2022, 16:39
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Такая же участь ждет и Путина
Назарбаев нашелся. Бывает с пожилыми людьми. Деменция. Пошел за хлебом в соседний магазин, забыл дорогу домой и потерялся. Так его с авоськой в руках и нашли. На скамейке спал, растерянный, несчастный. Добрые люди проводили до дома, отдали старика его старухе.
После он выступил с обращением. Отстаньте от меня все, говорит, я никакой не Елбасы (слово-то какое пахабное придумали), а простой пенсионер, нахожусь в столице нашей родины на заслуженном отдыхе. В домино на скамейке с другими пенсионерами играю, политикой не интересуюсь, если есть у кого, какие-то ненужные старые вещи, присылайте - не откажусь, сами знаете, на пенсию сейчас тяжело прожить.
А если серьезно, судя по сегодняшнему видеообращению Назарбаева и полной зачистке его родственников на руководящих должностях, "великий Елбасы" в мгновение ока превратился в ничто, в пустое место. И вынужден смириться с новым своим статусом.
Такая же судьба ждет и другую мнимую величину - Путина. В один прекрасный день и этот надувной великан мгновенно лопнет, только пахучие брызги в разные стороны разлетятся. Путь ничтожества из грязи в князи чаще всего заканчивается возвращением в исходное состояние.
Игорь Эйдман, "Фейсбук"